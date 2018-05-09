Нетаньяху: Поддерживаю смелое решение Трампа отказаться от сделки с Тегераном 1 9.05.2018, 8:49

1,070

Премьер-министр Израиля поблагодарил президента США за мужество.

Решение о выходе США из ядерной сделки по Ирану – исторический шаг, призванный остановить ядерную и ракетную программу тегеранского режима. Об этом заявил 8 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом на Кипре.

Он разместил в Facebook свое обращение на английском языке.

"Израиль полностью поддерживает сегодняшнее смелое решение президента Дональда Трампа – отказаться от катастрофического ядерного соглашения с террористическим режимом в Тегеране", – сказал Нетаньяху.

Премьер напомнил, что в 2015 году решительно возражал против заключения соглашения, которое, по его мнению, не остановило продвижение ядерной программы Ирана, а облегчило его.

"Сделка не устранила угрозу войны – она приблизила ее. Агрессивность Ирана драматически возросла, что мы ежедневно наблюдаем в Ираке, Йемене, Ливане, Секторе Газа, а главное – в Сирии, где Иран обустраивает военные базы, предназначенные для нападения на Израиль", – заявил Нетаньяху.

Оставить ядерную сделку в неизменном виде – это "рецепт катастрофы для региона и всего мира", добавил израильский лидер.

8 мая Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По его словам, Иран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Администрация Трампа обнародовала свои требования к иранским властям. Помимо отказа от ядерного оружия, Соединенные Штаты под угрозой расширения санкций требуют от Ирана прекратить поддержку террористических группировок в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что рад выходу США из ядерной сделки.