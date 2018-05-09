10 сериалов BBC, которые перевернут внутренний мир зрителя 9.05.2018, 8:59

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Кадр из сериала "Пустая корона"

Шоу, которые завоевали сердца британцев и всего мира.

Издание segodnya.ua подготовило топ-10 лучших британских сериалов.

"Доктор Кто" (1963–1989, 1996, с 2005 по настоящее время)

Это же самое долгоиграющее научно-фантастическое шоу в мире, которое выдержало более 50 лет в эфире. В далеком 1963 году сначала детская аудитория впервые увидели на экране этого старичка, живущего в полицейской телефонной будке. Как оказалось, будка – это и космический корабль, и машина времени одновременно, а управляет ею инопланетянин из расы Повелителей Времени, которого называют Доктором.

Практически каждая серия – это пример красивой истории: действие может происходить в викторианской Англии, где оборотень нападает на королеву. А параллельно сюжету рушатся целые миры, гибнут персонажи. Последние годы шоуранером был Стивен Моффат, создатель "Шерлока". Огромное количество звезд побывали в этом шоу: от Питера Капальди до Мэйси Уильямс!

"Мисс Марпл" (1984–1992)

Классический английский, как чай с молоком, детектив. Экранизация серии романов Агаты Кристи, где мисс Джейн Марпл разгадывает запутанные дела. BBC удалось получить права на экранизацию романов о старушке-сыщице только после смерти писательницы и канал потратил целых лет потратили на то, чтобы снять все 12 историй о Марпл. Авторы практически дословно экранизировали Агату Кристи и показали английский антураж.

"Шоу Фрая и Лори" (1989–1995)

Это пародии двух молодых (еще в то время) талантливых британцев Хью Лори и Стивена Фрая на все подряд. В самом начале своей актерской карьеры они участвовали в разных комедийных шоу: сначала в "Черной гадюке" с Роуэном Аткинсоном, а потом начали делать свои. В "Шоу Фрая и Лори" они были предоставлены сами себе. Даже пародии на допотопные фильмы и сейчас вызывают волну смеха и позитива. Что говорить, мастера кадра и словца на своем месте.

"Гордость и предубеждение" (1995)

Мини-сериал, седьмая и эталонная экранизация Джейн Остин с Колином Фертом и Дженнифер Эль в главных ролях. Эту историю знают все: умная, но бедная Элизабет Беннет завоевала сердце гордого и богатого мистера Дарси. В то время бунт молодежи дорого стоил, браки были по расчету.

Еще до роли в "Дневнике Бриджит Джонс" Колин Ферт стал истинно знаменитым после роли в этом мини-сериале. И именно эта экранизация "Гордости и предубеждения" вдохновила Хелен Филдинг написать книгу о Бриджит Джонс. Вот такой парадокс.

"Планета Земля" (2006, 2016)

Самый драматичный и дорогой документальный сериал о живой природе. Различные истории о том, как мама пытается накормить целую араву детенышей, или, как маньяки загоняют жертву в свою ловушку.

"Планета Земля" считается самым дорогим проектом BBC о живой природе. За каждый эпизод первого сезона потратили по 2 миллиона долларов. Второй сезон обошелся еще дороже. Все деньги ушли на уникальные съемки зверей в их естественной среде обитания. Кроме того, действие сопровождает эпическая, как в блокбастерах, музыка — во втором сезоне ее писал сам Ханс Циммер, постоянный композитор фильмов Кристофера Нолана.

"Лютер" (с 2010 по настоящее время)

Мрачный детектив про брутального интеллигента Джона Лютера, которого играет Идрис Эльба. Классика жанра: старший инспектор полиции гоняется за серийными маньячеллами-потрошителями. Детектив с "крепкими орешками", который не церемонится с душегубами и, если нужно, даже переступает закон.

Кстати, с "Лютера" началась новая волна моды на предельно реалистичные, мрачные "настоящие детективы". Работа шоураннера Нила Кросса отличается реально колоритными убийцами, быстрыми смертями героев и манерой повествования в духе "Коломбо".

"Шерлок" (с 2010 по 2017)

Самый известный сериал о самом известном сыщике-гении всех времен, который живет в наши дни. Военврача с посттравматическим синдромом сыграл любимый Хоббит Мартин Фримен, а Шерлока - ищет Бенедикт Камбербэтч.

В этой экранизации Артура Конан Дойля шоураннер Стивен Моффат перенес героев в современный мир технологий, который только подчеркнул остроту и молниеносность ума главного героя. Самовлюбленный, заносчивый гений-невротик Шерлок блестяще расследует самые запутанные преступления. сериал имел колоссальный успех, но к последнему сезону, огонь как-то погас.

"Пустая корона" (2012, 2016)

Это масштабная экранизация исторических хроник Уильяма Шекспира со звездным эшелоном британских актеров. Это сериал на основе так называемых шекспировских хроник, цикла околоисторических пьес. В них фантазийный сюжет крутится вокруг достоверных событий: восстаний, междоусобных войн, противостояний с Францией.

Два сезона сериала разделены по двум тетралогиям Шекспира: первая часть посвящена династии Ланкастеров, вторая — войне Алой и Белой Розы. Этот проект BBC приурочил к лондонской Олимпиаде. Поэтому, сказать что в проект вложили по полной – ничего не сказать. Каждая серия длится 120–140 минут. В первом сезоне играют такие звезды, как Бен Уишоу, Джереми Айронс и Том Хиддлстон, а во втором (на минуточку!) сам Бенедикт Камбербэтч. Да, классика может быть очень зрелищной и современной.

"Острые козырьки" (с 2013 по настоящее время)

Гангстерская драма о банде, которая зашивала лезвия в свои кепочки (понятно название). Умный и амбициозный Томас Шелби (Киллиан Мерфи) возвращается с Первой мировой войны в родной Бирмингем, чтобы вместе с братьями превратить семейную банду в легальный бизнес. Его опасным авантюрам всеми силами мешают полиция, всевозможные бандитские диаспоры и даже одна секретная правительственная организация.

"Острые козырьки" – необузданное шоу, которое придется по душе. Например, рок-саундтрек ну никак не соответствует эпохе повествования, а выглядит круто.

"Табу" (с 2017 по настоящее время)

Да, да, да, это проект Тома Харди, где его герой предается максимальному количеству пороков и топчет при этом целые империи. Предприниматель-путешественник с темным прошлым Джеймс Делейни (Том Харди) возвращается в Лондон после 12 лет, проведенных в Африке. И это все в начале XIX века. В наследство он получает земли, которые хотят любой ценой отнять Англия, США и Ост-Индская компания. Но демоническая личность Джеймса сделает все по-своему.

Стоит отметить, что роль Джеймса Делейни — одна из лучших ролей Харди. Бармалей с чувствами, реальными эмоциями сделал сериал шедевром. Хотя нет, ведь Харди придумал эту историю вместе со своим папой Чипсом, однако им требовался классный сценарист, чтобы красиво ее рассказать. Сериал возглавил Стивен Найт, создатель "Острых козырьков". Он и сделал из шоу конфетку!