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Предприниматель: Полтора года отработал – и вдруг оказался в «красной зоне»

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  • 9.05.2018, 9:06
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Как бюрократия душит бизнес в Беларуси.

В небольшом городе Фаниполь шестью рабочими местами стало меньше. Местные власти приостановили работу частного унитарного предприятия «Грузинский лаваш», занимавшегося изготовлением и продажей свежего хлеба, сообщает «Белсат».

Почему возмущается владелец предприятия и какие претензии к нему предъявляют местные власти?

Грузинский лаваш стал яблоком раздора. Еще недавно жарили да продавали свежий хлеб, а теперь сооружение собираются снести из-за конфликта между владельцем и руководством Фаниполя.

Еще в 2012 году грузинский предприниматель Леван Нацаришвили получил разрешение на аренду земли и начал строить здание под минипекарню. Почти три с половиной года у него заняла подготовка к открытию – сбор документов и стройка. После полутора лет работы ему сначала продолжили арендовать договор на землю, однако через какое-то время отменили разрешение на работу – мол, просрочил подачу документов – хотя согласно бумагам время еще было.

«Полтора года отработал, и вдруг оказалось, что оно в красной зоне. Как это вообще можно было? В государственном реестре у меня земля зарегистрирована, в интернете у них оно считается, даже адрес есть – все абсолютно», – рассказывает предприниматель Леван Нацаришвили.

С середины 2016 года Фаниполь – город-спутник Минска, поэтому здание пекарни согласно новому генплану города и стало относиться к так называемой «красной зоне», где не допускается никаких построек. Но каким-то образом почти через год после этого Леван получил решение о продлении аренды земельного участка. Еще одна проблема – установление дополнительного счетчика для бойлера, который по закону не был нужен.

«Были люди, приходили ко мне, чтобы выкупить, из исполкома из Дзержинского. Денег особо в последний момент не просили, но были намеки на это», – вспоминает Леван.

В свою очередь, у местных властей есть конкретные претензии к работе предпринимателя.

«Он должен был зарегистрировать это здание, получить технический паспорт на него. Он этого не сделал, получил только ведомость технических характеристик. Это первый документ, но не последний. И у него нет техпаспорта на постройку», – уверяет Лилия Сергеенко, специалист геодезической и землеустроительной службы Дзержинского райисполкома.

Иностранцам открывать свое дело в Беларуси опасно?

Выходит какое-то недоразумение – сам предприниматель выполнял условия по работе, однако не полностью, потому что постоянно появлялись новые обстоятельства и требования. В то же время, пекарня создавала шесть рабочих мест и, по рассказам местных жителей, пользовалась популярностью. Так что же, получается, иностранцам открывать свое дело в Беларуси опасно?

«В случае наезда со стороны конкурента, пользующегося поддержкой силовых или административных органов управления нашей страны, они сталкиваются с полной юридическую незащищенность: каким-то образом себя защитить или опровергнуть нелегитимные, слепленные выводы милиции или местных властей почти невозможно», – считает экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич.

Таким образом описывает свою ситуацию и Леван Нацаришвили.

«На данный момент я остановился. Я дважды обращался в администрацию Лукашенко, в облисполком обращался, были пустые встречи, какие-то непонятные. В прокуратуру обращался два раза. Но ниоткуда никаких действий нет», – говорит предприниматель.

Единственное действие, которое ожидается в этом деле, – разрушение здания пекарни, которое должно произойти до конца июня. В любом случае такая ситуация, наверное, не добавляет привлекательности Беларуси для иностранных инвесторов.


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