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Майк Помпео прибыл в КНДР

  • 9.05.2018, 9:12
Майк Помпео
Фото: wikipedia.org

Последний визит на подобном уровне состоялся 18 лет назад.

Государственный секретать США Майк Помпео в среду, 9 мая, прибыл в Пхеньян по приглашению руководства КНДР. Цель визита - подготовить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, написал Помпео в Twitter, сообщает dw.com.

В ходе поездки Помпео проведет переговоры с "высокопоставленными представителями" КНДР. Последний визит на подобном уровне состоялся в 2000 году, когда бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт посетила КНДР и встретилась с Ким Чен Иром.

Накануне Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о развитии отношений между КНДР и США. По его мнению, "добиться прозрачного и безопасного будущего" помогут в том числе Китай, Южная Корея и Япония.

Предложение от КНДР

Встречу между двумя государствами на высшем уровне предложило в марте руководство Северной Кореи. В начале апреля Помпео, который на тот момент занимал должность главы ЦРУ, в обстановке полной секретности посетил КНДР и встретился с ее лидером.

Позднее американский президент сообщил, что переговоры на высшем уровне состоятся в "мае или начале июня". В свою очередь, власти КНДР впервые выразили готовность обсудить с США создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.


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