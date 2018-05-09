Майк Помпео прибыл в КНДР
- 9.05.2018, 9:12
Последний визит на подобном уровне состоялся 18 лет назад.
Государственный секретать США Майк Помпео в среду, 9 мая, прибыл в Пхеньян по приглашению руководства КНДР. Цель визита - подготовить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, написал Помпео в Twitter, сообщает dw.com.
В ходе поездки Помпео проведет переговоры с "высокопоставленными представителями" КНДР. Последний визит на подобном уровне состоялся в 2000 году, когда бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт посетила КНДР и встретилась с Ким Чен Иром.
Накануне Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о развитии отношений между КНДР и США. По его мнению, "добиться прозрачного и безопасного будущего" помогут в том числе Китай, Южная Корея и Япония.
Headed back to #DPRK at the invitation of the North Korean leadership. I look forward to planning a successful summit between President Trump and Kim Jong-un.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 мая 2018 г.
Предложение от КНДР
Встречу между двумя государствами на высшем уровне предложило в марте руководство Северной Кореи. В начале апреля Помпео, который на тот момент занимал должность главы ЦРУ, в обстановке полной секретности посетил КНДР и встретился с ее лидером.
Позднее американский президент сообщил, что переговоры на высшем уровне состоятся в "мае или начале июня". В свою очередь, власти КНДР впервые выразили готовность обсудить с США создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.