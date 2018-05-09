Михаил Пастухов: Оптимальным выходом считаю упразднение президента 14 9.05.2018, 9:24

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Михаил Пастухов

О «референдуме» и о будущем страны.

24 апреля Лукашенко обратился с ежегодным «посланием к белорусскому народу и парламенту». «Сфокусируем внимание на некоторых правовых вопросах», - пишет для «Свободных новостей» профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов:

«Нам сейчас не до референдума»

Правитель в своем послании заявил: «Нам сейчас не до референдумов. Нам надо в этой бурной, хаотичной, беспорядочной и опасной ситуации в мире выстоять. Нам не до того, чтобы здесь муть поднимать в стране. Вы же видите, кто сегодня требует изменений в Конституции. Правда, никто не говорит каких...».

Получается, что «референдум», к которому вроде бы продвигалась нынешняя власть, откладывается. Можно даже догадаться, почему: армянская модель конституционной трансформации дала сбой. Сержу Сергсяну, пересевшему в кресло премьер-министра, пришлось пойти в отставку.

Следует признать, что ситуация в стране напряженная. Экономика трещит по швам. Чиновники, как отметил Лукашенко, погрязли в коррупции. Внешние долги растут как на дрожжах, цены на товары тоже, а вот зарплаты и пенсии почти замерли. Поэтому, действительно, будоражить общество «референдумами» опасно.

Однако непонятным остался намек, кто сегодня требует изменения Конституции. Известные политики и юристы почему-то считали, что «референдум» собирался назначить сам Лукашенко, поскольку никто больше такого права не имеет.

Кому тогда нужны очередные поправки в Конституцию? Лично я — сторонник восстановления Конституции 1994 года и признания незаконными всех «добавок», которые были в нее внесены на референдумах 1995-го, 1996-го и 2004 годов.

«И не надо поднимать шумиху...»

Возвращаясь к вопросу о необходимости внесения поправок в Конституцию, Лукашенко отметил: «мной поручено судьям Конституционного суда вместе с учеными и юристами-практиками в спокойном режиме совместно с парламентариями подготовить соответствующие предложения по Конституции. И не надо поднимать шумиху вокруг этого процесса, выискивать повод для очередной «сенсации». Просто надо дать спокойно специалистам работать, чтобы потом, когда придет время, мы могли предложить наилучшие подходы для будущего Беларуси, обсудить их с широким кругом заинтересованных и принять общее решение».

Тем самым, работа по подготовке поправок в Конституцию ведется «в спокойном режиме». Остальных просят не беспокоиться. Когда придет время, будут озвучены «наилучшие подходы» и указан путь развития. Сам логотип названия послания в главной газете страны носит сакральный характер: «Мы знаем, куда идем и чего хотим».

Пока читатели осваивают сложный каламбур, скажу, что к своим 60 годам считаю себя состоявшимся ученым и юристом-практиком, специалистом в области конституционного права. Почему меня не приглашают поработать над поправками в Конституцию? Более того, я тоже знаю, куда нам идти и как создать идеальную модель государства для Беларуси.

Как судья Конституционного суда первого состава заявляю, что по действующему законодательству недопустимо возлагать на судей решение политических вопросов, отвлекать их от решения непосредственных задач. Никому также не разрешено вмешиваться в их деятельность. Между тем, похоже, на судей возложена функция «секретных разработчиков» предстоящих изменений и дополнений в Конституцию. По результатам этой неофициальной законотворческой деятельности они могут выдать «на-гора» пакет поправок. Скорее всего, инициаторы референдума представят его в виде новой редакции Конституции и предложат поверить, что это — самое лучшее, что можно пожелать для Беларуси.

Я против такой закулисной работы. Это будет всего лишь выполнение заказа от действующей власти, которая знает, чего она хочет.

«Зачем ломать страну под личность?»

В послании заслуживают быть отмеченными и следующие слова: «Еще раз обещаю вам: никогда не поставлю вас и специалистов, судей, народ перед выбором изменения конституционных основ государства под какую-то личность. Зачем менять основы страны, ломать страну под личность. А если потом личность «сломается»?

Действительно, ни одна личность не может выдержать искушения властью, особенно если это искушение продолжается годами и десятилетиями. В истории почти нет примеров, когда бы правители уходили с должности под аплодисменты. Поэтому считаю большой ошибкой наделение «царскими полномочиями» кого-то из смертных. В последующем никакой дележ полномочий не изменит авторитарную систему власти. Ее суть останется неизменной, несмотря на новые декорации.

Оптимальным выходом из ситуации считаю упразднение должности президента и переход страны к парламентарной форме правления. Лишь тогда можно будет говорить, что поправки не вносятся под какую-то личность.

Если быть честным перед народом, то надо дать народу возможность свободно высказывать свою волю и не играть с ним «втемную». Давайте открыто обсуждать предстоящие изменения и дополнения в Конституцию».