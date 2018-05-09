Израиль начал мобилизацию резервистов 9.05.2018, 9:44

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ЦАХАЛ заявил о готовности дать «жесткий ответ» на любое проявление агрессии.

Израильские военные обнаружили подозрительную активность иранских подразделений в Сирии у своих границ. Об этом официальный представитель израильской армии написал в Twitter во вторник, 8 мая. По его словам, армия Израиля даст "жесткий ответ" на любое проявление агрессии, сообщает dw.com.

В связи с этим началась соответствующая подготовка систем обороны. Израиль также объявил "выборочную мобилизацию резервистов". Кроме того, жителям поселений на Голанских высотах предписано открыть бомбоубежища. В сложившейся напряженной ситуации министр обороны Израиля Авигдор Либерман вызвал высокопоставленных военных в Тель-Авив на срочное совещание.

The IDF has detected irregular Iranian activity in Syria and is preparing the civilian population on the Golan Heights accordingly, as well as defensive systems. Any aggression against Israel will be met with a severe response. — Jonathan Conricus (@LTCJonathan) 8 мая 2018 г.

В этот же день Израиль нанес ракетный удар по расположению Корпуса стражей исламской революции и поддерживающих Иран шиитских военизированных группировках в окрестностях Дамаска. По различным данным вследствие этой атаки погибли от двух до 9 человек.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение Трампа.