Минчанин вложил в машину пять ее стоимостей ради низкой посадки 5 9.05.2018, 9:51

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Среди белорусских водителей набирает популярность «стенс-движение».

Далеко не все могут понять, в чем фишка стенс-движения, какой смысл занижать авто до клиренса размером со спичечный коробок. Еще меньше людей, способных воспринять, как владелец довольно недорогой машины готов вложить в нее сумму, в пять раз большую, чем стоимость самого авто. Onliner.by нашел человека, способного вызвать когнитивный диссонанс по обоим пунктам. Его зовут Денис, и он постарался изменить свой Opel Vectra B до неузнаваемости.

Когда-то в 2010 году Денис купил этот Opel Vectra B, и первые три года авто выполняло стандартную роль средства передвижения. Пожалуй, на этих двух предложениях и заканчивается беззаботная и в то же время довольно обыденная история нашего героя. Сейчас он может пуститься в долгие беседы об элементах подвески, не уступая в своих суждениях опытному механику, может похвастаться первым местом в рейтинге Drive2 по запросу Opel Vectra, в конце концов, может гордиться уникальным автомобилем — другого такого стопроцентно в мире нет.

— Обычно, когда меня спрашивают про вложения, я отшучиваюсь. Говорю, мол, сбился в пересчете где-то в 2014-м, — именно в этом году начались активные работы над Opel, хотя уже к тому моменту машина отличалась от заводской версии. — Но на самом деле человек, отдаленный от темы стенса, вряд ли представит, сколько средств требуется на подготовку машины. Одни только колесные диски проходят процедуры восстановления перед началом каждого сезона, не говоря уже про резину, которую нужно менять каждый год. Работа над пневматической подвеской – отдельная статья расходов, которую я никак не мог закрыть в течение нескольких лет. Если бы тогда мне сразу назвали итоговые цифры, я бы махнул рукой, попросту не ввязывался бы. Если рассудить здраво, то машина на момент покупки стоила $6,6 тыс., а сейчас за нее можно выручить не более 3,5 тыс. Вложения несопоставимы, тем не менее все это стоило того. Нельзя логикой объяснить хобби — это просто удовольствие от каждой удачной доработки, от вида машины, от взглядов случайных зрителей и посетителей выставок.

Увлечение Дениса, как это нередко бывает, началось с тусовки: виртуальной — на тематических форумах обсуждали разные «плюшки» для Opel, а потом и реальной. С помощью общих знакомых молодой человек познакомился с организаторами стенс-фестиваля «Грабли» и согласился на первую зарубежную поездку — в Киев на выставку заниженных моделей. Уже к тому времени минчанин установил койловеры (амортизаторы с возможностью регулировки высоты и жесткости), а также получил первый опыт по установке разношироких дисков. По пути в столицу Украины дороги оказались менее ровными, чем в Беларуси, и Денису пришлось изрядно понервничать, несмотря на то, что радикальностью в занижении Vectra даже не пахло. А на самой выставке ждало еще одно неприятное удивление: он понял, что Vectra не дотягивает до уровня многих экземпляров. Вернулся домой с мотивацией усовершенствовать машину.

— Пришлось подойти к постройке собственного проекта более основательно. Во-первых, измучился поисками редчайших дисков в разношироких параметрах. Во-вторых, пришлось раскатать арки с помощью специального инструмента, чтобы можно было поставить более широкие колеса. Помню, отец спрашивал меня: зачем ты все это делаешь? Отвечал ему, мол, авто — это средство для самореализации, которое помогает мне развиваться, дает возможность знакомиться и общаться с такими же людьми, путешествовать. Машина стала выглядеть совсем иначе, привлекать внимание. Люди начали интересоваться, задавать вопросы, спрашивать, что и как работает. Мне нравится делиться впечатлениями, историями и эмоциями. Особенно часто спрашивают, насколько сильно съедается резина. Могу ответить и сейчас: уходит один комплект шин на один сезон. Я говорил отцу, что копаюсь в машине для себя, для собственного удовольствия. Каждый занимается тем, чем хочет. Ведь так должно быть? В итоге отец, проникнувшись всем движением (особенно после заграничных поездок), по собственной инициативе крутил гайки до рассвета вместе со мной.

Период после тура в Киев можно назвать для Дениса разогревом перед известным в Европе польским фестом Raceism. История повторилась: парень посчитал свою машину далекой от идеала. В голове возник образ, до которого Opel в том обличье никак не дотягивал. И вновь закипела гаражная работа. Отправной точкой стали кастомные трехсоставные диски с огромной полкой. По рекомендациям товарищей из клуба диски обрели красный цвет из линейки Candy. Тот год выдался растратным: вся подвеска была полностью заменена, а вместе с ней и тормозная система, развал за счет более широких дисков пришлось немного увеличить, резиновые детали подвески были заменены на полиуретановые. Ниша госномера переместилась с крышки багажника на бампер. Салон украсили сиденья Recaro.

— На официальных и даже гаражных СТО зачастую отказывали. Сейчас уже в стенс-тусовке есть свои мастера, электрики, кузовщики. Но в основном рассчитываю только на себя, потому как, если пойдет что-то не так, обижаться буду на свои руки и искать виноватых не придется. «А что? Я окончил технический вуз. Могу и сам все сделать», — так я думал перед началом работ. Потом непременно посещала мысль: «А зачем мне это надо?» Но все равно проект всегда доводил до ума. Я считаю, что для тюнинга можно использовать и обычные машины, без изначально спортивной внешности. Для авто «под спорт» нередко уже готовы тюнинг-пакеты. Но это же неинтересно! Куда более захватывает работать над непопулярными в этой теме, «неправильными» моделями. Тот же Scion FR-S, он же Toyota GT86 и Subaru BRZ Андрея aka Drull, прокачивают довольно часто (в масштабах всего автомира). В его случае важно успеть воплотить какую-то задумку, пока не успели другие. С Opel Vectra — другая история. Проектов не так много, а потому есть время и пространство для фантазий.

И вот однажды Денис понял, что так кататься уже невозможно, «зажатая» подвеска с ходом 2—3 см на полиуретановых отбойниках доставляет много неудобств и дискомфорта, сам кузов от жесткости ходовой части начал уставать, появлялись посторонние скрипы. Следующим этапом стала установка силового полукаркаса, возвращение колесам металлического цвета (хром). А следом — кардинальная перемена: пневматическая подвеска на базе койловеров. И так как готовых вариантов на этот кузов в продаже не нашлось, пришлось искать специалистов. Автовладелец отправил материалы российским спецам, у них с первого раза доработка не вышла, переделывали два раза. Даже после получения окончательного варианта стоек водителю приходилось постоянно бороться с утечками.

Система 4-контурной пневмоподвески (бак-ресивер, клапаны, компрессор, трубки и фитинги) занимала много места, потому заднее сиденье в привычном для большинства понимании Денис решил упразднить, таким образом оформив багажник. Vectra превратилась в четырехдверное купе. В качестве средства управления выбрал джойстик от приставки. При повседневной езде можно поднимать на штатную высоту, а во время фестов или тематических покатушек — занизить простым нажатием кнопки джойстика. Финальным штрихом в переделках стали обвес и разветвленный выхлоп.

— Стенс — такое движение, которое требует постоянного внимания, времени и денег. Стоять на месте скучно, так же неинтересно, как лишать себя чувства драйва. Сам стиль подразумевает постоянные усовершенствования. На мой взгляд, однажды занизить подвеску, прикупить колеса и потом годами кататься по выставкам, ничего не изменяя, не удивляя зрителя новшествами, лишено интереса. Тем не менее я решил сделать перерыв. Увлечение буквально засасывало. Короче, снял весь тюнинг, вернул Opel в стоковое состояние, отдал его родителям, а себе купил другой автомобиль (внедорожник), чтобы хоть как-то успокоиться. Но даже так сложно, вот уже завтра еду к друзьям помогать собирать тачки к фесту «Грабли». Думаю, через два-три годика, когда придет время, я заберу Vectra обратно и продолжу свои извращения с небольшой оговоркой — если не пропадет желание.