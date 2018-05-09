Равков: СССР победил в войне благодаря Сталину

Равков: СССР победил в войне благодаря Сталину34
- 9.05.2018, 9:55
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Министр обороны Беларуси выступил с 20-минутной речью во время во Дворце Республики.
Во время своего выступления Андрей Равков не только рассказал о событиях Второй мировой войны, но и о том, как СССР готовился к конфликту, сообщает «Белсат».
По словам министра, главной задачей «молодого советского государства» в 20-х годах было выживание.
«Как решил СССР эту геополитическую задачу? За 15 лет создается 2-я экономика в мире. Запад прошел этот путь за несколько веков», – утверждает глава Минобороны Беларуси.
Равков признает, что способы индустриализации в СССР были «жесткие», но отмечает, что «без решения этой задачи не было бы Победы». «Именно так был заложен потенциал для будущего спасения мира от коричневой чумы», – добавил он.
Равков подробно рассказал о том, что в 20-30 годы в СССР была фактически ликвидирована неграмотность, создано бесплатное образование и медицина, построены тысячи предприятий. При этом о жертвах коллективизации, а также массовых репрессиях и депортации Равков не произнес ни одного слова. Министр также ничего не сказал о репрессиях 1937-1939 гг. в Красной армии, в результате которых было уничтожено не менее 65% командных кадров (в том числе убиты 3 маршала). Вместо этого Равков заявил, что подготовка командиров в СССР была очень хорошая.
Равков рассказал, почему, по его мнению, СССР победил гитлеровскую Германию:
«Великая Победа обусловлена волей, мужеством, высшим моральным духом советских людей. Победил советский патриотизм – преданность народа отечеству. Истоки победы также лежат в превосходстве советской экономической системы, которая оказалась способной в тяжелых условиях не просто выстоять, но и обеспечить производство военной техники и вооружения… Великая Победа обусловлена эффективной системой государственного управления и ролью личности в истории – личности верховного главнокомандующего».
Равков не назвал имени Иосифа Сталина, но именно Сталин во время Великой Отечественной войны был верховным главнокомандующим СССР.
По словам министра, вклад в победу также внесли и государства антигитлеровской коалиции, но «главный субъект победы – СССР».
Равков затронул и сегодняшнюю ситуацию в мире.
«К сожалению, современный мир вступил в эпоху неопределенности, непредсказуемости и нестабильности. Открытое и циничное попирание норм, регулирующих систему международной безопасности, – это вызов исторической памяти не только народов бывшего Советского Союза, но и народов стран антигитлеровской коалиции, в том числе США и Великобритании».
Равков подчеркнул:
«Наша страна не рассматривает ни одно государство в качестве противника».