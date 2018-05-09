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Равков: СССР победил в войне благодаря Сталину

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  • 9.05.2018, 9:55
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Министр обороны Беларуси выступил с 20-минутной речью во время во Дворце Республики.

Во время своего выступления Андрей Равков не только рассказал о событиях Второй мировой войны, но и о том, как СССР готовился к конфликту, сообщает «Белсат».

По словам министра, главной задачей «молодого советского государства» в 20-х годах было выживание.

«Как решил СССР эту геополитическую задачу? За 15 лет создается 2-я экономика в мире. Запад прошел этот путь за несколько веков», – утверждает глава Минобороны Беларуси.

Равков признает, что способы индустриализации в СССР были «жесткие», но отмечает, что «без решения этой задачи не было бы Победы». «Именно так был заложен потенциал для будущего спасения мира от коричневой чумы», – добавил он.

Равков подробно рассказал о том, что в 20-30 годы в СССР была фактически ликвидирована неграмотность, создано бесплатное образование и медицина, построены тысячи предприятий. При этом о жертвах коллективизации, а также массовых репрессиях и депортации Равков не произнес ни одного слова. Министр также ничего не сказал о репрессиях 1937-1939 гг. в Красной армии, в результате которых было уничтожено не менее 65% командных кадров (в том числе убиты 3 маршала). Вместо этого Равков заявил, что подготовка командиров в СССР была очень хорошая.

Равков рассказал, почему, по его мнению, СССР победил гитлеровскую Германию:

«Великая Победа обусловлена волей, мужеством, высшим моральным духом советских людей. Победил советский патриотизм – преданность народа отечеству. Истоки победы также лежат в превосходстве советской экономической системы, которая оказалась способной в тяжелых условиях не просто выстоять, но и обеспечить производство военной техники и вооружения… Великая Победа обусловлена эффективной системой государственного управления и ролью личности в истории – личности верховного главнокомандующего».

Равков не назвал имени Иосифа Сталина, но именно Сталин во время Великой Отечественной войны был верховным главнокомандующим СССР.

По словам министра, вклад в победу также внесли и государства антигитлеровской коалиции, но «главный субъект победы – СССР».

Равков затронул и сегодняшнюю ситуацию в мире.

«К сожалению, современный мир вступил в эпоху неопределенности, непредсказуемости и нестабильности. Открытое и циничное попирание норм, регулирующих систему международной безопасности, – это вызов исторической памяти не только народов бывшего Советского Союза, но и народов стран антигитлеровской коалиции, в том числе США и Великобритании».

Равков подчеркнул:

«Наша страна не рассматривает ни одно государство в качестве противника».


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