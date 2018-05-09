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ЧМ-2018: Сборная Словакии переиграла команду Австрии

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  • 9.05.2018, 9:59

От матча Беларусь – Австрия зависит будущее нашей хоккейной сборной.

В очередном матче чемпионата мира-2018 сборная Словакии переиграла команду Австрии, сообщает pressball.by.

Австрия — Словакия — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Группа «А»: Россия — 9 (3), Швеция — 9 (3), Швейцария — 5 (2), Словакия — 4 (3), Франция — 3 (3), Чехия — 2 (2), Австрия — 1 (3), Беларусь — 0 (3).

Спортивные эксперты считают, что от матча Беларусь - Австрия зависит будущее сборной Беларуси в элитном дивизионе.


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