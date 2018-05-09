Андрей Пионтковский: Приговор Путину 1 9.05.2018, 10:10

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Андрей Пионтковский

Революционные события невозможно предсказать.

Об этом для «Нового времени» пишет российский политолог и публицист Андрей Пионтковский:

«Я очень положительно оцениваю события 5 мая в России, которые параллельно происходили в 60 городах. Большое впечатление на меня произвели лица молодых людей: не было никакого уныния или обреченности. Это были замечательные, открытые лица молодого поколения, генетически отторгающего путинский режим.

Вывести на площади казаков, так называемых ряженых бандитов, – это была очень удачная находка властей. Казаки, моряки или титушки – их везде называют по-разному. Между лицами этих подонков и митингующей молодежи был впечатляющий контраст – это две разные России. И это полный приговор той путинской России, которую олицетворяли ряженые бандиты.

Да, россияне не вышли на защиту своих задержанных детей, но несколько лет назад в их защиту не вышли и армяне. Они не выходили и в поддержку Пашиняна. Тогда, в 2012 году, людей просто расстреливали.

Поэтому такие революционные события невозможно предсказать. Массовое выступление может произойти через несколько недель – а может и лет. Главное, что эти молодые люди спасли честь России, в отличие от старших.

Та жестокость, с которой разгоняли митинги, 1700 задержанных, и тот факт, что возникла потребность прикрываться бандитами, показывает, что власть очень боится выступлений народа. Особенно молодежи. Но это тенденция, которую никакие ряженые казаки не остановят.

Гражданской войны в России не будет. Для войны нужна другая сторона, а ее нет. За миллиардеров, роттенбергов и прочих никто воевать не будет.

В Армении же не было войны. А когда все начиналось, у их бывшего президента и премьера было 70% поддержки страны – как и у Путина. Эти проценты дутые – так же, как и казаки.

И когда-то во время массовых протестов все это исчезнет. Это ведь не начало российского противостояния, все это тянется еще с нулевых. В 2012 году всплеск был гораздо мощнее.

Кто еще месяц назад мог предсказать армянскую революцию или украинский Майдан? Главное, чтобы было ядро. Молодая передовая отвергает сегодняшние реалии.

Этот режим уже достаточно определился, и тот же Путин никогда не уйдет. А поэтому будет сопротивляться и сопротивляться самыми жесткими средствами. Но история говорит, что все режимы обречены: они не могут предложить своей стране ничего содержательного».