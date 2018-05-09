Брестский музей поставили в один ряд с музеем Скотланд-Ярда 9.05.2018, 10:14

Фото: brokm.by

В музее собрано более 300 предметов, включая иконы 16 столетия, изделия из фарфора и нефрита.

Американский журнал Mental Floss рассказал своим читателям о семи музеях мира, посвященных теме преступления и наказания, пишет сайт «Беларусь и мир».

В этот список попал и филиал Брестского областного краеведческого музея под названием «Спасенные художественные ценности», открытый в 1989 году.

Как пишет журнал, данное учреждение, известное также под названием музея конфискованного искусства, – памятник человеческой изобретательности, как со светлой, так и с темной стороны.

В музее собрано более 300 предметов, включая иконы 16 столетия, изделия из фарфора и нефрита. Все это появилось здесь благодаря контрабандистам.

Они использовали хаос, возникший после распада Советского Союза, чтобы незаконно переправлять бесценные предметы искусства через границу, рассказывает Mental Floss.

Фото: brokm.by

Брест был одним из популярных пунктов перевалки, и контрабандисты проявляли чудеса смекалки: так, один из наборов античной мебели был спрятан в контейнерах с сухим молоком.

Но таможенники со временем научились разгадывать эти загадки, и в итоге в Бресте возник этот музей, чтобы восстанавливать, хранить и выставлять конфискованные ценности.

В перечень музеев, о которых написал журнал, кроме брестского, вошли также, например, музей криминалистки Скотланд-Ярда, музей мафии в Лас-Вегасе и музей ЦРУ.