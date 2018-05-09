Брестский музей поставили в один ряд с музеем Скотланд-Ярда
- 9.05.2018, 10:14
В музее собрано более 300 предметов, включая иконы 16 столетия, изделия из фарфора и нефрита.
Американский журнал Mental Floss рассказал своим читателям о семи музеях мира, посвященных теме преступления и наказания, пишет сайт «Беларусь и мир».
В этот список попал и филиал Брестского областного краеведческого музея под названием «Спасенные художественные ценности», открытый в 1989 году.
Как пишет журнал, данное учреждение, известное также под названием музея конфискованного искусства, – памятник человеческой изобретательности, как со светлой, так и с темной стороны.
В музее собрано более 300 предметов, включая иконы 16 столетия, изделия из фарфора и нефрита. Все это появилось здесь благодаря контрабандистам.
Они использовали хаос, возникший после распада Советского Союза, чтобы незаконно переправлять бесценные предметы искусства через границу, рассказывает Mental Floss.
Брест был одним из популярных пунктов перевалки, и контрабандисты проявляли чудеса смекалки: так, один из наборов античной мебели был спрятан в контейнерах с сухим молоком.
Но таможенники со временем научились разгадывать эти загадки, и в итоге в Бресте возник этот музей, чтобы восстанавливать, хранить и выставлять конфискованные ценности.
В перечень музеев, о которых написал журнал, кроме брестского, вошли также, например, музей криминалистки Скотланд-Ярда, музей мафии в Лас-Вегасе и музей ЦРУ.