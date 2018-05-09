«Хотели «выжить» с руководящей должности» 4 9.05.2018, 10:27

3,077

Фото: kirovsk.by

Почему повесилась директор филиала «Бабушкиной крынки».

8 мая в своем кабинете нашли повешенной директора Бобруйского филиала холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» Татьяну Корнилову. Работники предприятия говорят, что если это самоубийство, то самая вероятная причина – рабочие проблемы, пишет «Вечерний Бобруйск».

Татьяна Корнилова в темном пальто с белой полосой.

Один из работников предприятия (раскрывать свое имя он не захотел) рассказал, что вчера утром, 8 мая, директор должна была ехать в Могилев на головное предприятие. Водитель ждал Татьяну Владимировну в машине около получаса, а когда не дождался, пошел в ее кабинет. Так и обнаружили тело.

Официальный комментарий у правоохранительных органов по поводу трагедии пока получить не удалось: идет следствие, информация не разглашается. Но источники журналистов сообщили: наиболее вероятно, что Татьяна Корнилова именно покончила с собой, а не стала жертвой убийства.

Что же подтолкнуло директора предприятия наложить на себя руки?

Эта тема обсуждается среди коллектива «Бабушкиной крынки». Они считают, что дело именно в проблемах на работе. По слухам, Татьяну Владимировну хотели «выжить» с руководящей должности и ей якобы грозили некие финансовые проблемы в связи с деятельностью предприятия.

Как рассказывают работники, Татьяна Корнилова была из простой деревенской семьи, начинала как обычная «работяга» и вообще всю себя посвящала работе, буквально жила на рабочем месте. При этом, говорят они, не имела никаких дорогих особняков и автомобилей – жила в обычной двухкомнатной квартире, которую построила в кредит.

Татьяна Корнилова в белом халате. Фото kirovsk.by

Погибшая была назначена на должность директора филиала 30 октября 2015 года. Муж Татьяны Владимировны работает на этом же предприятии водителем грузовика, 20-летняя дочь учится в Могилевском государственном университете продовольствия на технолога хлебопекарного производства.