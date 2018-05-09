закрыть
9 мая 2018, среда, 11:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Порошенко: Украинская армия – восьмая в Европе и 29-я в мире

  • 9.05.2018, 10:33
Петр Порошенко

Украинские Вооруженные силы – это без преувеличения народная армия.

Президент Украины Петр Порошенко заявил 9 мая в День победы над нацизмом на церемонии принятия присяги новобранцами 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины, что украинская армия входит в десятку лучших в Европе, передает корреспондент "Гордона".

"Сейчас вы официально вступаете в ряды Вооруженных сил, которые, согласно оценкам авторитетного международного аналитического центра, входят в десятку сильнейших европейских армий. Мы восьмые на континенте. Наша армия – 29 в мире", – сказал Порошенко.

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины пользуются самым высоким доверием среди всех государственных институтов.

"Они – наша общенациональная гордость. Они – плод совместной работы общества и государства, добровольцев, волонтеров, солдат, офицеров и генералов. Это без всякого преувеличения народная армия", – заявил глава государства.


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец