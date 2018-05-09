Порошенко: Украинская армия – восьмая в Европе и 29-я в мире 9.05.2018, 10:33

Петр Порошенко

Украинские Вооруженные силы – это без преувеличения народная армия.

Президент Украины Петр Порошенко заявил 9 мая в День победы над нацизмом на церемонии принятия присяги новобранцами 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины, что украинская армия входит в десятку лучших в Европе, передает корреспондент "Гордона".

"Сейчас вы официально вступаете в ряды Вооруженных сил, которые, согласно оценкам авторитетного международного аналитического центра, входят в десятку сильнейших европейских армий. Мы восьмые на континенте. Наша армия – 29 в мире", – сказал Порошенко.

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины пользуются самым высоким доверием среди всех государственных институтов.

"Они – наша общенациональная гордость. Они – плод совместной работы общества и государства, добровольцев, волонтеров, солдат, офицеров и генералов. Это без всякого преувеличения народная армия", – заявил глава государства.