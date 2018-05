«Евровидение-2018»: Видео выступлений победителей первого полуфинала 2 9.05.2018, 10:41

В результате первого полуфинала в финал попали 10 стран.

8 мая в Лиссабоне (Португалия) прошел первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018, пишет nv.ua.

Право принимать популярный конкурс Португалия впервые получила благодаря победе Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois. В гранд-финале Евровидения-2017 в Киеве он набрал рекордные 758 баллов.

В первом полуфинале Евровидения-2018 выступили 19 конкурсантов, однако в финал из них попали только 10: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия, Кипр.

Kак выступили победители первого полуфинала:

Евгент Бушпепа (Албания) - Mall

Миколас Йозеф (Чехия) - Lie To Me

Ева Засимаускайте (Литва) - When We’re Old

Нетта (Израиль) - Toy

Элина Нечаева (Эстония) - La Forza

EQUINOX (Болгария) - Bones

Сезар Семпсон (Австрия) - Nobody But You

Саара Аалто (Финляндия) - Monsters

Райан О’Шонесси (Ирландия) - Together

Элени Фурейра(Кипр) — Fuego

Напомним, 6 мая в Лиссабоне состоялось торжественное открытие песенного конкурса Евровидение-2018. Церемония состоялась на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Впервые в истории Евровидения из-за океанской тематики конкурсанты из 43 стран выходили к ведущим не на традиционную красную, а на голубую дорожку.

Представитель Беларуси на конкурсе Никита Алексеев вышел на сцену под восьмым номером и исполнил песню «Forever». Артист не прошел в финал, который состоится 12 мая.