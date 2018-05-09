Марк Солонин: Партизан в Беларуси было больше, чем на всей остальной советской территории 4 9.05.2018, 10:51

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Марк Солонин

Фото: DELFI

Это давно уже не версия, а доказанный исторический факт.

Российский независимый историк Марк Солонин в интервью «Радыё Свабода» объясняет причины катастрофы 1941 года, сообщает, сколько советских военнослужащих были расстреляны военными трибуналами, и заявляет, что тезис «СССР готовился напасть на Германию в июле 1941 года», - это давно уже не версия, а доказанный исторический факт.

На некоторых фронтах соотношение было 10-11 «пропавших» на одного убитого

- Вы годами изучаете историю Второй мировой войны в архивах России и других стран. Предметом вашей особого внимания были первые месяцы нападения Германии на СССР. Почему произошла та катастрофа, когда миллионы советских военнослужащих оказались в плену врага?

- Военная катастрофа летом 1941 года имела и своей причиной, и своим содержанием массовое дезертирство. Массовая сдача в плен, невыполнение приказов командиров, превращение армии в вооруженную толпу, довольно быстро ставшую невооруженной толпой, которую немцы длинными колоннами гнали в лагеря. Это подтверждается документами, фактами. Это не оценочное суждение, это вывод, который следует из многочисленных документов и фактов. Это очень не похоже на того, о чем писала советская историография.

Если говорить о причинах, почему это произошло - то это выходит за рамки военной истории, которой я занимаюсь. Но можно отметить, что в этом нет ничего особенно удивительного. Инстинкт самосохранения людям свойственен, они стремятся сохранить свою жизнь. Нельзя сказать, что такое поведение армии - массовое дезертирство и сдача в плен - что-то уникальное для военной истории. Скорее наоборот. Мы видим, что армии рабов всегда воевали приблизительно так. Приблизительно так воевали армии персов против греков или македонцев.

- Но как и какими средствами этот процесс разложения советской армии был остановлен? Какие-то конкретные решения приняли советские командиры - или это был объективный процесс?

- Не было какого-то конкретного момента «щелчка». Был процесс, который длился два года. Стоит обратить внимание на один из количественных показателей - структуру потерь, соотношение между убитыми и теми, кто сдался в плен или дезертировал. Это соотношение становится «нормальными» - то есть убитых в десятки раз больше, чем пленных и дезертиров - только во второй половине 1943 года. А летом 1941 года пропорция была обратной. На некоторых фронтах соотношение было 10 или 11 «пропавших» (дезертировали или сдались в плен) на одного убитого. Почему произошел такой поворот?

Прежде всего потому, что советская власть, товарищ Сталин, сумели овладеть ситуацией благодаря жестокому террору - на фронте и в тылу.

В августе 1941 года был принят знаменитый приказ №270, подписанный Сталиным и маршалами, где предписывалось всеми средствами истреблять всех, кто сдается в плен. Семьи рядовых военнослужащих, которые сдались в плен, лишались государственного пособия, что в условиях войны означало голодную смерть. А семьи командного состава подлежали аресту. За годы войны советские трибуналы осудили 2 миллиона 300 тысяч человек, из которых две трети составляли гражданские лица. Расстреляны были 212 тысяч человек.

Вторая причина - установленный оккупационный режим не оставлял людям никакого шанса на выживание.

Партизан в Беларуси было больше, чем на всей остальной оккупированной советской территории

- В Беларуси тема партизанского движения - одна из самых острых, особенно в последние годы. Значительная часть населения принимала участие в партизанской борьбе. Как можно оценить массовость и эффективность партизанского движения?

- Историк привязан к архивам, и все, что он может сказать, базируется на доступности тех или иных документов. История партизанского движения - самая закрытая и засекреченная часть истории войны. Большая часть всех фондов, связанных с партизанским движением, находится в структурах архивов КГБ, МВД - туда невозможно проникнуть. Преимущественно они выведены за рамки военных архивов. Поэтому трудно найти более запутанную, покрытую систематической ложью часть истории войны, чем история партизанского движения. Я не глубокий специалист в этом вопросе, но многое мне приходилось читать у квалифицированных историков.

К зиме 1941-42 года практически на всей оккупированной территории СССР, включая Беларусь, партизанское движение было полностью уничтожено. Здесь можно спорить, были ли это партизаны из местного населения, были ли это диверсионные группы НКВД - в любом случае они к зиме были уничтожены.

Возрождение партизанского движения началось только в 1942 году. И только в 1944 году, за несколько месяцев до освобождения Беларуси, количество партизан начало измеряться сотнями тысяч. Партизан в Беларуси было больше, чем на всей остальной оккупированной советской территории вместе взятой.

Рост числа был головокружительным, и на этом этапе это уже не могли быть только диверсанты НКВД, так как в НКВД не было столько диверсантов. Это, конечно, было народное партизанское движение, так как основной костяк составляли местные жители. Но способы, которыми их призвали, загнали в лес, - это отдельная история, которую лучше не трогать совсем, по крайней мере, не имея серьезной документальной доказательной базы.

Выбор был такой: воевать «против Освенцима за Колыму» или «за Освенцим против Колымы»

- В сегодняшнем российском и в целом постсоветском обществе существует много мифов, далеких от реальности. Один из таких мифов - роль союзников по антигитлеровской коалиции. Думаю, не ошибусь, если скажу, что на сегодняшний день большинство россиян, возможно и белорусов, уверены, что СССР фактически в одиночку победил Германию. Можно ли оценить роль, например, в процентном отношении, вклада различных стран в антигитлеровскую коалицию?

- Это самый важный вопрос из тех, которые возникают в связи с историей войны. Ведь первое, что мы должны сделать, - это назвать, кто, с кем, за что и против чего воевал.

Вторая мировая война - это война, которую развязали два однотипных, тоталитарных, диктаторских режима. Война Гитлера и Сталина не могла быть войной добра против зла. Это была война двух зол. На момент начала этой войны сталинский режим был несравненно более кровавым, террористическим, который уничтожал собственных граждан сотнями тысяч и миллионами, с учетом лагерей, голодомора. Гитлеровский режим по размаху репрессий против собственного населения не приближался к сталинскому уровню на два порядка.

Если в этой войне и было какое-то относительное «добро» с определенными оговорками - то это были западные союзники, США и Британия. Это то, что нужно иметь в голове, когда мы обсуждаем историю войны, так как именно это позволяет понять ситуацию, в которой оказался самый простой человек из Беларуси, Украины, откуда угодно. Он оказался брошенным в войну, где он должен был воевать против Освенцима за Колыму. Он еще мог перейти на другую сторону, записаться к «власовцам», и воевать за Освенцим против Колымы. Третьего варианта не было.

Что касается чисто военного аспекта, то понятно, что мы никогда не сможем назвать проценты. Но я неоднократно писал, Советский Союз один на один не смог бы победить фашистов и был бы разгромлен. И не надо обсуждать вопрос, что бы там изменилось к 1943 году - просто не было бы никакой войны до 1943 года. А от англо-американских союзников это потребовало бы гораздо больше времени и несомненно больше жертв - победить Германию, если бы Советский Союз не взял на себя большую часть боевых действий против сухопутных войск Германии.

Войну на море полностью взяли на себя англо-американские союзники, и они ее выиграли, разгромив немецкий военно-морской флот. Одно только производство подводных лодок потребовало от Германии вдвое больше ресурсов, чем выпуск всех танков за все время войны. Война на море - это колоссальные ресурсы, которые Германия вынуждена была отобрать от восточного фронта и потопить на дне Атлантики.

Войну в воздухе полностью выиграли западные союзники. Знаменитая фраза: «В небо Германии смотрели 10 тысяч зенитных орудий». Это ресурсы большие, чем все полевые пушки на восточном фронте.

Немецкую экономику разрушили стратегические бомбардировках западных союзников. Красная армия взяла на себя и выполнила задачу уничтожения трех четвертей сухопутной армии Германии. Плюс США в течение всей войны были главной тыловой базой для Великобритании и Советского Союза. Так что в процентах это подсчитать все невозможно, но масштаб, я думаю, понятен.

- Ценностью Победы нынешняя российская власть оправдывает свою нынешнюю агрессивную политику, аннексию Крыма, агрессию в Украине. Как так получилось, что все это «можем повторить», все это «победобесие» так легко прижилось в российском обществе?

- То, что произошло с российским населением с 2014 года, с аннексии Крыма - я этого не ожидал, хотя и не было никаких иллюзий. Успешность этой попытки вышла за рамки предсказуемого. Почему это удалось? У людей в течение двух поколений целенаправленно было сформировано полностью фантастическое представление о том, чем была Вторая мировая война. Плюс военные ветераны за редким исключением давно ушли из жизни.

Появилось новое поколение, которому можно рассказывать красивые сказки, которые могут клеить на свой подержанный «Опель» надписи «Можем повторить» с непристойными картинками, для которых история войны - это какая-то разновидность компьютерной стрелялки. Плюс пропаганда 25 часов в сутки.

Конечно, власть долго к этому шла - но достигнутый ею результат меня удивил.

- Хочу узнать ваше мнение как профессионального историка: как вы относитесь к версии, изложенной в книге «Ледокол» Виктора Суворова, о том, что СССР готовился напасть на Германию в июле 1941 года?

- Мое отношение хорошо известно. Это уже давным-давно не «версия». Это аргументированная, подтверждена документами, фактами и свидетельствами, научно установленная истина.

Неоспоримым фактом является то, что Сталин готовился к войне, готовил наступательную операцию на западных советских границах. Можно назвать это нападением на Германию, но это будет не очень точно. И эта операция должна была начаться летом 1941 года, в середине июля. И в момент, когда подготовка к этому вторжения в Европу шла полным ходом, Гитлер опередил товарища Сталина на один шаг.