закрыть
9 мая 2018, среда, 11:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Вдоль Орловской снесут 169 частных домов в ближайшие четыре года

1
  • 9.05.2018, 10:54

«Орловку» ждет уплотнение.

в ближайшие четыре года планируется снести 169 частных домов. Общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в границах улиц Щедрина — Нововиленской — Старовиленскоготракта — Осипенко — Червякова — Каховской — Сморговского тракта — Орловской — Гая начнется с 12 мая, пишет tut.by.

Планируется освободить от частной и многоквартирной застройки 62,5 гектара, осваивать территорию будут в два этапа: первый рассчитан до 2022 года, второй — до 2030 года.

Площадки под многоэтажки будут освобождать за счет сноса частного сектора, а также малоэтажных домов. Так, в границах улиц Нововиленской — Щедрина —Старовиленский тракт — Орловской снесут 12 многоквартирных домов. А в квартале улиц Щедрина — Долгиновский тракт — Орловской — Старовиленский тракт и в квартале улиц Орловской — Сморговский тракт — Каховской — Червякова под снос попадают 169 частных домов, с которыми обещают расправиться за четыре года.

Кроме жилья в перечисленных кварталах построят два детских сада, подземные паркинги и многофункциональный административно-торговый комплекс. Также строители проведут реконструкцию улицы Нововиленской и Старовиленского тракта, а также участков улиц Щедрина, Долгиновского тракта, Веры Слуцкой, Червякова, обслуживающих кварталы первоочередной застройки.

Презентация материалов проекта состоится 14 мая в 18.30 в здании администрации Центрального района Минска (ул. Мельникайте, 6).


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец