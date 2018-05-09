Вдоль Орловской снесут 169 частных домов в ближайшие четыре года 1 9.05.2018, 10:54

«Орловку» ждет уплотнение.

в ближайшие четыре года планируется снести 169 частных домов. Общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в границах улиц Щедрина — Нововиленской — Старовиленскоготракта — Осипенко — Червякова — Каховской — Сморговского тракта — Орловской — Гая начнется с 12 мая, пишет tut.by.

Планируется освободить от частной и многоквартирной застройки 62,5 гектара, осваивать территорию будут в два этапа: первый рассчитан до 2022 года, второй — до 2030 года.

Площадки под многоэтажки будут освобождать за счет сноса частного сектора, а также малоэтажных домов. Так, в границах улиц Нововиленской — Щедрина —Старовиленский тракт — Орловской снесут 12 многоквартирных домов. А в квартале улиц Щедрина — Долгиновский тракт — Орловской — Старовиленский тракт и в квартале улиц Орловской — Сморговский тракт — Каховской — Червякова под снос попадают 169 частных домов, с которыми обещают расправиться за четыре года.

Кроме жилья в перечисленных кварталах построят два детских сада, подземные паркинги и многофункциональный административно-торговый комплекс. Также строители проведут реконструкцию улицы Нововиленской и Старовиленского тракта, а также участков улиц Щедрина, Долгиновского тракта, Веры Слуцкой, Червякова, обслуживающих кварталы первоочередной застройки.

Презентация материалов проекта состоится 14 мая в 18.30 в здании администрации Центрального района Минска (ул. Мельникайте, 6).