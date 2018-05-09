Посол США в Германии: Немецким компаниям придется уйти из Ирана 1 9.05.2018, 10:59

Санкции США ударят по критическим секторам иранской экономики.

Вскоре после вручения верительных грамот президенту Германии новый посол США в этой стране Ричард Гренелл призвал немецкие компании уходить из Ирана, сообщает «Голос Америки».

«Как заявил Дональд Трамп, американские санкции ударят по критическим секторам иранской экономики. Немецким организациям, занимающимся бизнесом в Иране, следует немедленно свернуть свою деятельность», – написал Гренелл в Твиттере во вторник.

Твит дипломата появился на фоне объявления президента Трампа о том, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана и восстанавливают санкции.

США могут ввести ограничительные меры против компаний, которые продолжат вести бизнес с Ираном.

Германия является одним из участников международного соглашения, и канцлер Ангела Меркель считает, что Соединенным Штатам не следовало выходить из «ядерной сделки» с Ираном.