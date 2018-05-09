«Исполнила мечту и открыла книжный магазин, где клиенты проводят полдня» 9.05.2018, 11:16

Белоруска не имела представлений о бизнесе, но смогла воплотить в жизнь мечту детства.

На первый взгляд, магазин этот - и вовсе не магазин, а ожившая картинка из сказки. Рассматривать в «Букашкином доме» можно каждый сантиметр пространства: милые предметы интерьера, настоящие деревья с гамаком, игрушки, сказочные замки, книги на полках… И много детей и взрослых, которым интересно друг с другом, пишет kp.by.

- Всегда хотела работать с детьми, - признается владелица книжного магазина Татьяна Бакланова. - Окончила иняз по специальности «учитель английского и немецкого языков и литературы». Работала в школе, но быстро поняла, что долго не продержусь - мне хотелось заниматься детьми, а не писать отчеты… Потом вышла замуж, появились дети, но, несмотря на все хлопоты, на любимое с детства увлечение время выделяла всегда. Я просто обожаю читать. Дома была большая библиотека, а мои бабушки-дедушки были просто влюблены в книги… Когда сама стала мамой, подсела на детские книги. И мои дети полюбили читать.

О собственном книжном магазине я мечтала с детства. Как-то посмотрела фильм «Вам письмо» - там у героини был книжный магазинчик. Я смотрела и думала: какая же она счастливая - все время читает, а когда к ней приходят дети, надевает колпак феи и читает им вслух... Идеальная картинка! Но когда задумывалась, как ее воплотить в собственной жизни, понимала, что это очень сложно. Всегда жила по принципу «Или делаю хорошо, или никак». А когда на руках один ребенок, на подходе второй, третий… Я много путешествовала с сыновьями, и в каждой новой стране обязательно заходила в книжные магазины. И если у нас книжные магазины - это в основном серые полки с книжками и не всегда приветливые продавцы, то за границей это совсем другой формат: отзывчивый персонал, который обожает книги, располагающая атмосфера... В наших книжных мои дети долго находиться не хотели, а за границей брали книги с полки, усаживались на мягкий пуфик в игровой зоне, с удовольствием листали книги, а потом умоляли их купить, хотя они были на иностранном языке… Поразительная реакция!

А еще, когда родились дети, я поняла, что в Минске очень мало мест, где можно встретиться с кем-то и пообщаться, взяв с собой детей. Это будет или взрослое кафе, где ребенок откровенно мешает людям, потому что ему скучно, или детский центр, где весело будет ребенку, а вам придется подпирать стенку…

В общем, настал момент, когда все мои мечты достигли критической массы. Я захотела открыть такой книжный магазин, где будет комфортно и интересно родителям и детям.

«Не умела варить даже кофе, не то что бизнес вести!»

- Не боялись, что «бизнес по-белорусски» быстро разобьет ваши мечты о реальность?

- Боялась, конечно. Надеялась хотя бы выйти в ноль, ведь люди сейчас больше скачивают книги из интернета, нежели покупают - разве что детям. Но у меня было столько энергии, что была готова ко всему.

- С чего начали и что было самым сложным?

- Нужно было оформиться как частное торговое унитарное предприятие. Как это делать, я не знала. Я хотела выбирать книги, заниматься декором, а тут надо оббивать пороги чиновников... Решила для себя: это нужно пережить и забыть. Каждый день составляла список дел - и вперед. Долго искала помещение. Когда нашла - на первом этаже жилого дома недалеко от Национальной библиотеки - возникли новые сложности. Никто не знал, как совместить торговлю и общепит. Я же планировала еще и кофейню сделать в магазине! В результате кофейню оформили как неизолированный торговый объект. Очень переживала, ведь я не умела варить даже кофе, не то что бизнес вести! В результате окончила курсы бариста. Там познакомилась с людьми, которые мне рассказали о тонкостях работы кофеен, проконсультировали, какое оборудование покупать. А потом пошла на курсы для начинающих бизнесменов. Параллельно читала много книг по бизнесу, клиентоориентированию, личностному росту… Это здорово помогло. И в какой-то момент я поняла: я тоже смогу!

- А почему магазин получил название «Букашкин дом»?

- Я не просто много читала, но и всегда рассказывала о книгах другим. И как-то друзья сказали: «Тань, записывай где-нибудь свои отзывы, чтобы и нам можно было подсмотреть, что почитать». Так я решила создать книжный блог в интернете. Когда дело коснулось названия для него, все крутила в голове слово book - книга, и как-то спонтанно родилось: «Букашкин дом». Теперь даже когда прихожу в банк, налоговую, серьезные дяди и тети, увидев меня, улыбаются: «Вы у нас «Букашкин дом», кажется?».

«Я просто сделала то, чего самой не хватало в декретном отпуске»

- А кто придумал интерьер? Так красиво, что уходить не хочется...

- Оформлением занималась знакомая семья архитекторов-дизайнеров… Когда рассказала им о своей идее, они буквально загорелись. Например, картина с зайцами на стене навеяна книгой о кролике Питера и иллюстрациями Беатрис Поттер. В результате зайки у нас везде: и в домиках, и на картинах. Даже деревья растут, - Татьяна показывает на оригинальный декор из стволов деревьев. - Когда рассказала дизайнеру, что мне хочется, чтобы в магазине было дерево, он прямо воспрянул: оказывается, в деревне у его бабушки есть яблони, на которых он провел все свое детство, но деревья засохли, а вырубать их жалко... В результате увековечили эти деревья - дизайнер сам их обработал и привез нам. Теперь под ними в гамаке с книжкой качаются наши маленькие и взрослые клиенты. Продумать детали интерьера было не так сложно - я просто сделала то, чего мне самой не хватало в декретном отпуске. Есть пандус для колясок, комната для мамы и ребенка, детские сидушки, горшки, игрушки из натуральных материалов, карандаши, раскраски... Бывает так: приходит мама, заказывает кофе, ребенка усаживает в стульчик - и буквально проваливается в свои мысли. А когда приходит в себя и видит, что ее малыш спокойно играет с нашими феями, признаются: «Вы даже не представляете, как давно я не сидела в тишине, наслаждаясь чашкой кофе». А еще у нас каждый ребенок может полистать книжки - мы не боимся, что их помнут или надорвут. Все книги на стендах - выставочный экземпляр. Если кто-то захочет купить, мы принесем книгу со склада.

- Татьяна, а как книги для магазина подбираете?

- Привожу те, которые самой очень нравятся. На отдельных стендах книги на английском, русском, белорусском языках. Есть книги для взрослых: истории успеха, бизнес-литература, художественные книги. Для детей - по возрастному критерию… У меня работают люди, которые обожают книги, поэтому всегда помогут с выбором. Сама я тоже с удовольствием работаю в магазине. Общаюсь с клиентами, варю кофе, играю с детьми… А еще мы проводим занятия с психологами, логопедами, учим детей английскому языку, проводим творческие мастер-классы, презентации книг с писателями, музыкальные встречи, громкие чтения - когда детям читают книгу вслух, а потом играют в игры по мотивам этой книги. Знаете, в нашем магазине клиенты задерживаются иногда на пять часов - и меня это только радует.