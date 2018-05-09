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Победу превратили в разновидность Хэллоуина

  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 9.05.2018, 11:21
Антон Орехъ

Cлава Богу, если в этот раз всего этого будет действительно меньше.

На улицах Москвы действительно очень мало людей с георгиевскими ленточками. И вообще гораздо меньше всякой победной атрибутики. Так сразу и не скажешь, что в среду в стране праздник — да еще какой. Конечно, дело еще и в том, что в этом году 9 Мая выпадает на среду. Всего один выходной посреди недели. Обычно после всяких переносов туда-сюда образуется дня четыре и есть где развернуться. Плюс дата не круглая. А у нас же любят праздновать юбилеи.

У нас вообще любят праздновать то, к чему непричастны и те, кого и рядом не стояло. Георгиевская ленточка была отличной идеей. И я с радостью носил ее в первый год, потом на следующий, но уже не так восторженно. А потом вовсе перестал. Потому что ее начали раздавать, повязывать везде, где только можно и на всё, что только можно. У государства нашего есть удивительная способность даже самые прекрасные вещи моментально присвоить себе и опошлить.

А потом наступил крымнашизм, и ленточка стала для меня не символом Победы, а символом войны с братским народом, вместе с которым мы эту Победу и одержали.

А какая фантастическая идея Бессмертный полк. Я когда это первый раз увидел, у меня ком в горле был — я сразу про нашу семью вспомнил, где воевать ушли пятеро, а вернулся один. Но потом началась вся та же пошлятина с разнарядками, отчетностью, раздачей набитых в типографии портретов случайным людям, да еще Поклонская с Николаем Вторым, который тоже, видимо, дошел до Берлина. И уже не отличишь, кто идет искренне (а таких все равно очень много!), а кто идет просто так.

Вспомним, что команду Светланы Миронюк, которая и придумала георгиевскую ленточку, разогнали. Что уничтожили команду томской телекомпании ТВ-2, которая и придумала Бессмертный полк. Зато процветают другие придумщики. Те, которым пришло в голову одевать детей в камуфляж, которые вешают повсюду рожу Сталина и плакаты с ошибками на уровне начальной школы, которые продают трусы с орденами, дают скидки на стриптиз в честь 9 Мая и лепят на машины всю эту дребедень типа «можем повторить».

Эту Победу одержали немногие еще оставшиеся в живых ветераны 73 года назад. Все остальные не имеют к ней никакого отношения. Но ликуют так, словно это они штурмовали Рейхстаг и защищали Дом Павлова.

Мы живем в эпоху, когда Победу превратили в разновидность Хэллоуина, когда всех раздувает от пафоса и гордости, а школьники в это время даже не могут четко сказать, когда, в какие годы была Великая Отечественная и что во время нее происходило.

При поголовном невежестве и дикой пошлости, мы хватаемся за эту дату и не можем ответить на вопрос: а что сделали мы, какие у нас достижения и Победы? Выиграли войну, запустили Гагарина, а что было потом? Что было хотя бы в последние 18 лет? Конечно, лучше надеть трусы с орденом «Победа», повязать собаке на хвост ленточку и спьяну горлопанить, потому что выходной. И слава богу, если в этот раз всего это будет действительно меньше — не важно, по какой причине.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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