закрыть
9 мая 2018, среда, 11:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как 12-летний Лев Кравец спасал евреев из Минского гетто

  • 9.05.2018, 11:34

Героическая история жителя Минска.

«Белсат» рассказывает историю минчанина Льва Кравца, который подростком присоединился к 106-му партизанскому отряду под руководством Шалома Зорина и спасал евреев из Минского гетто.

В начале 1943-го 12-летнему Лёве, сыну повара Абрама Кравца, было особенно трудно. Его мать исчезла во время очередной облавы на евреев и, вероятно, погибла в Тростенце, а отец однажды просто не вернулся с работы. В минском гетто семья Кравцов жила на улице Димитрова. Во время погрома в марте 1942-го убили старшую сестру Хану и брата Бориса, а Лёва с маленькой сестренкой Майей остались в живых. Подростку нужно было ежедневно искать пищу, чтобы как-то прокормиться. Иногда приходилось попрошайничать.

Из воспоминаний Льва Кравца:

«Рассчитывать на помощь не приходилось, люди вокруг умирали с голоду. Я оставлял сестру в гетто, а сам отправлялся на поиски. Начал ходить на товарную станцию. Немцы, которые ехали на фронт, давали мыть котелки и оставляли внутри немножко еды. Это было спасением для меня и сестры».

Именно на станции маленький Лёва и узнал: ходят слухи, будто в лесу действуют партизанские отряды, которые пускают под откос немецкие поезда. Слухи распространялись, и через некоторое время немцы усилили контроль: ловили всех подозрительных людей. Подросток, который моет посуду и скитается по станции, в последнюю очередь вызывал подозрения. Но и за Лёвой однажды погнался полицай с собакой. Мальчик упал на землю, а собака поставила на него лапы и вдруг потеряла интерес, подумав, наверное, что тот мертв. Конечно, после этого случая, Лёве был закрыт путь на ту станцию. Он был вынужден вернуться в гетто, а для себя решил, что нужно любым способом найти партизан, о которых он узнал из подслушанных разговоров старших.

Почему Лёва так хотел присоединиться к партизанскому отряду? Возможно, он инстинктивно искал у кого-то защиты от людей, которые забрали у него маму и папу, а возможно, это должно было стать точкой опоры на тот момент жизни.

В деревне Птичь мальчик встретил двух мужчин на лошадях с красными ленточками на головных уборах. Одного из них звали Леонид Апенгейм, он оказался из отряда Пархоменко. Час Лёва убеждал партизан, что его стоит взять к себе. Те же поставили условие: если Лёва сможет вернуться обратно в гетто, по указанному адресу на улице Революционной отыскать семью Апенгейма и вывести их потайными путями из гетто – так и быть, его примут в свои ряды.

Вспоминает Раиса Ивановна, жена Льва Кравца:

«И что вы думаете ?! Он сделал это. У нас, кто был детьми в войну, была игрушка – деревянная палка, на ней скакали, как на лошади. Лев знал какие-то секретные лазейки, был шустрым мальчиком, везде лазал. Поэтому и знал, где провести людей. Они договорились, что четверо Апенгеймов – женщина с детьми – будут идти немного подальше, а он сам поскачет на своем «конике» впереди. Если будет прыгать, не оглядываясь назад – значит, дорога свободна, если остановиться и резко повернется к ним – опасность, и Апенгеймам надо разбегаться врассыпную по обочинам».

Шли они больше суток. Уже пришло лето, было тепло, а есть можно растения и ягоды, которые попадались по дороге. Лёве удалось вывести всех четверых из Минска в деревню Скирмантово в Дзержинском районе. Чудо – не иначе. Задание мальчик выполнил отлично, взрослые партизаны сильно удивились и приняли Лёву в отряд.

Отдохнуть вволю, однако, не удалось. Его уже ждало новое задание. На этот раз подросток должен был вывести из гетто до 30 человек, причем речь уже не о женщинах с детьми. Отряду Пархоменко необходимы были боеспособные мужчины.

Лёва должен найти человека на улице Танковой и привести его и его друзей к партизанам. Первоначально речь шла о несколько человек. Но он сказал, что они пока не готовы, и стоит подождать пару дней. Подростка спрятали в подвал и не выпускали, только еду приносили. На следующий день в подвал начали приходить люди. Всего желающих собралось человек тридцать…

Выйти проверенной тропой такой толпой было уже невозможно. Решили пробираться через леса и болота. Шли по 2-3 человека на значительном расстоянии друг от друга. Однажды наткнулись на засаду, немцы начали пальбу, и кто-то из компании погиб, а остальные бросились в ржаное поле и там спрятались. Выбравшись из ржи, все собрались, чтобы посчитать, кто уцелел. Выяснилось, что на пути из Минска к ним присоединились еще пятнадцать желающих попасть к партизанам.

Из воспоминаний Льва Кравца:

«Были жаркие дни, очень хотелось пить, и я разгребал мох, вдавливая ладони в трясину. Кога в ладонях набиралось немного воды, я выпивал ее, несмотря на грязь и мошкару… На дороге лежали убитые лошади, коровы. У кого были ножи, соскабливали с туш червей и давали нам по куску мяса, которое мы поджаривали на костре».

Таким образом будущие партизаны добрались до Скирмунтово, где их встретил Пархоменко. Тот оставил себе боевых мужчин, подростки же отправились в семейный еврейский отряд Шалома Зорина. Там Лёва нашел свою сестру Майю.

…Морозы в декабре 1956-го стояли сильные. Заводские девушки готовились отметить 22 день рождения своей подруги Раи. Квартира в четырёхэтажном была заполнена молодежью. Они, естественно, любили музыкальные пластинки, но их, во-первых, трудно достать, во-вторых, живая музыка всегда лучше. Общий знакомый девушек должен был прийти с аккордеоном, но в последний момент отказался. Тогда подруга предложила Рае пригласить из заводского общежития «одного красивого парня», который может сыграть. Сам парень на вечеринку не хотел, а Раю вообще не пустил на порог – постеснялся, потому что в комнате было по-холостяцки не убрано. Правдами-неправдами, девушки вытащили Лёву. Взяв аккордеон, тот пошел в Слепянку. Праздновали настолько весело, что аккордеон он забыл у Раи.

Вспоминает Раиса Ивановна Кравец:

«На следующий день он пришел забрать инструмент, а мои родители его просто мгновенно полюбили, предложили чайку со сладостями. Аккордеон он снова забыл. И так ходил он, ходил, а в итоге забрал и меня. В 1957 году мы расписались и с тех пор не разлучались никогда».

Говорит Наталья Львовна, дочь Льва Кравца:

«У того поколения не было привычки рассказывать о войне, считалось плохим тоном. Мы с сестрой Лизой знали о партизанских годах папы очень-очень мало. Тем более – в семье не говорили о еврействе. Был папа советским человеком? Я думаю, и да, и нет. После войны в детском доме он рос вместе с белорусами, русскими… Еврейские традиции было некому прививать. Но когда встал вопрос, вступать ли в комсомол, а потом в партию, папа однозначно отказался. Объяснял свой отказ просто и скромно «Не хочу». Видимо, поэтому и не продвинулся по службе дальше руководителя бюро на том же тракторном заводе. Там он проработал до самой пенсии».

И жена, и дочь Льва Абрамовича утверждают: в советское время в семье только один раз возникла проблема с «пятой графой». В школе маленькую Наталью записали не по отцовской фамилии, а по фамилии матери. Сама Раиса Ивановна – украинка, ее родители с Черниговщины, но родилась она уже в Минске, где и провела детство под немецкой оккупацией.

«Муж мечтал уехать в Америку, так как каким-то чудом узнал, что у него там родственники. Но говорить об этом тогда было рискованно. Я не хотела покидать Беларусь и уперлась: ну хочешь – оставь меня и уезжай! Остался… Видимо, все же не настолько жаждал эмигрировать. Знаете, он как-то все воспринимал спокойно, не пугался изменений, но вместе с тем был домашним, добрым, нежным человеком», – вспоминает Раиса Ивановна.

«Только в перестройку мы начали много обсуждать наше еврейское происхождение… Я, кстати, похожа на отца – волосы такие же кудрявые», – говорит Наталья Львовна и проводит ладонью по голове.

С черно-белого фото на меня смотрит подтянутый красивый мужчина, с темными кудрявой волосами, глубокими темными глазами, выразительным носом и скулами. Его обнимает женщина со светлым лицом, в светлом платье. Оба улыбаются – они на отдыхе и счастливы. На дворе середина 80-х.

«Моего мужа не стало в январе этого года. Возраст… 87 лет. Да и в последнее время он страдал от болей. Мы прожили вместе 60 лет, и каждый день был для меня счастливым. Я любила его, а он – меня. Помню, как отмечали 60-летие свадьбы в ресторан … Ночью, когда я ложусь спать одна, делается так больно! Эта боль сжимает грудь. Где же ты, мой Лёвушка-соловушка? А потом понимаю: надо жить. Надо жить».


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец