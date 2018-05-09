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Сенат США рассекретил часть доклада о вмешательстве России

  • 9.05.2018, 11:42

Кампания по вмешательству в выборы президента США началась по распоряжению Путина.

Комитет по разведке Сената США опубликовал рассекреченную часть доклада, датированного январем 2017 года и подготовленного при участии Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства национальной безопасности (АНБ), сообщает dw.com.

В документе, размещенном во вторник, 8 мая, на сайте комитета, говорится, что Кремль вмешивался в ход президентских выборов в США в 2016 году. При этом Москва отдавала явное предпочтение кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

По распоряжению Путина

Президент РФ Владимир Путин лично распорядился начать кампанию по влиянию на президентскую гонку в США в 2016 году, уверены авторы доклада. При этом, по их мнению, целью Москвы был подрыв веры общества в демократический процесс в США, дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижение ее шансов на победу.

При этом кампания Москвы по вмешательству в американские выборы была разносторонней и скоординированной и проводилась с участием государственных СМИ и агентств, хакеров, проплаченных пользователей соцсетей ("троллей"), блогеров и спецслужб.

Авторы доклада пришли к выводу, что связанные с российским правительством хакеры осуществляли кибератаки на избиркомы. При этом речь идет о "беспрецедентной и скоординированной кампании в киберпространстве, направленной на инфраструктуру избиркомов". В частности, киберпреступники искали уязвимые места в базах данных и предпринимали попытки взломов, в небольшом числе случаев успешные, указывается далее.

Кампания стартовала не позднее начала 2016 года

Кроме того, РФ занималась разведывательной деятельностью с тем, чтобы повлиять в своих интересах на выборы, отмечают авторы документа. По их данным, эти действия начались не позднее начала 2016 года и были продолжены вплоть до дня голосования 8 ноября.

Одновременно в документе указывается, что полный отчет о российском вмешательстве в выборы в США является совершенно секретным, так как в нем указываются источники информации, а также методы работы американских спецслужб. При этом выводы, содержащиеся в рассекреченной версии доклада, идентичны выводам полной версии документа.

Москва и Трамп отрицают вмешательство

Россия категорически отрицает вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году. В свою очередь Трамп заявляет, что является жертвой "охоты на ведьм", и также решительно отрицает сговор своего избирательного штаба с Москвой.

Ранее США предъявили 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В числе обвиняемых фигурировали бизнесмен Евгений Пригожин и 12 высокопоставленных сотрудников санкт-петербургского Агентства интернет-исследований ("фабрика троллей").


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