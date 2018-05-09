Иран пообещал возобновить обогащение урана в еще больших масштабах 2 9.05.2018, 11:57

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Распоряжение будет отдано в ближайшие недели.

Иран может возобновить обогащение урана в больших, чем до этого масштабах, если ядерная сделка провалится.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает Associated Press.

Он заявил, что в ближайшее время будут проведены переговоры со странами, которые остаются в ядерной сделке и предостерег, что Иран могу возобновить обогащение урана "в ближайшие недели".

"Я приказал атомной организации Ирана как только появится в этом потребность начать обогащать больше урана, чем раньше", — сказал Роухани.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

ЕС заявил, что остается преданным ядерной сделке с Ираном и не собирается выходить из нее, несмотря на решение Трампа.