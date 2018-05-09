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Белорусский блогер показал, что представляет собой современный Афганистан

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  • 9.05.2018, 12:15
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Как выжить в Афганистане.

За время публикации постов из Афганистана мне в «Фейсбуке» написали, наверное, несколько десятков человек с вопросами о том, как попасть в Афганистан. Я чуть расширил этот вопрос и решил написать небольшой гайд о том, как безопасно попасть в Афганистан, как безопасно там провести время и как безопасно оттуда вернуться, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Конечно, не всe в такой поездке будет зависеть только от вас — нельзя предугадать, где те или иные террористы решат устроить теракт, но тем не менее — придерживаясь некоторых простых правил, в Афганистан можно съездить относительно безопасно.

Итак, в сегодняшнем посте — подробный рассказ о том, как выжить в Афганистане. Прочитайте и поймёте, на что похожи такие путешествия:

Для начала немного о том, что представляет собой современный Афган. В конце семидесятых годов в Афганистане начался период нестабильности, который усилился "благодаря" вмешательству СССР. Советские войска находились в Афгане с конца 1979 года и вышли оттуда зимой 1989-го, оставив страну в гораздо худшем состоянии, чем она была до этого. Затем в Афганистане был тяжелый, но к счастью не слишком продолжительный период под властью талибов, и вот сейчас страна при активном участии международного сообщества возвращается к нормальной жизни.

Нужно понимать те сложности, с которыми сталкивается современный Афганистан на пути к нормальному цивилизованному будущему. В стране несколько десятилетий шла война, что отложило отпечаток на жизни буквально всех слоёв населения. Очень многие афганцы из-за войны не получили образования и даже не ходили в школу и сейчас вынуждены заниматься неквалифицированной работой. В стране до сих пор много оружия и действует более 20 международных террористических группировок, единственная цель которых — не дать Афганистану нормально развиваться, держать людей в темноте и неведении и контролировать наркотрафик.

Вместе с тем, не стоит считать всех афганцев какими-то там дикарями и террористами — большинство афганцев это нормальные честные люди, которые точно так же, как и мы с вами, хотят нормально жить, работать и растить детей, и абсолютное большинство афганцев осуждает действия террористов — это подтверждает тот факт, что остатки талибов сейчас вынуждены прятаться и делать свои теракты исподтишка — никакой поддержки среди местного населения у них нет.

1. Подумайте над тем, нужен ли вам Афганистан.

Первый совет заключается в том, что лучше в Афганистан не ехать, эта страна остаётся достаточно опасной — на улицах Кабула продолжают греметь взрывы, которые уносят десятки жизней. Зимой в афганской столице погибла группа из 11 украинцев — талибы расстреляли их прямо в отеле, а буквально несколько дней назад в центре Кабула в районе Шашдарак произошел двойной теракт, в котором погибли иностранные журналисты — они приехали снимать место первого первого взрыва, после чего на этом месте подорвался замаскировавшийся под местного телерепортера террорист-смертник со взрывчаткой в видеокамере...

В общем, перед поездкой ещё раз взвесьте все за и против. Лично я остался под большим впечатлением от всего увиденного в Афганистане и считаю, что такие путешествия — почти единственное, на что действительно стоит тратить деньги, но повторять свой опыт не советую никому.

2. Безопасная дорога — первое правило.

Если вы всё же сделаете афганскую визу и начнете составлять план поездки — подумайте о том, как вы будете добираться в Афганистан. Я знаю людей, что добирались в Кабул наземным транспортом через пограничный город Хорог в Таджикистане и дальше по "дороге шурави" прямо в Кабул — но лично я считаю такой путь достаточно опасным. Во-первых, "дорога шурави" за перевалом Саланг (если смотреть со стороны Кабула) сейчас опасна сама по себе — к примеру, недавно талибы взорвали там ЛЭП (недалеко от Мазари-Шарифа), и там всю ночь шел бой. Кроме того — в дороге по афганской территории без опытного сопровождающего вас могут подстерегать и другие опасности, связанные с незнанием правил жизни в восточной стране.

В общем, лучше всего добираться в Афган на самолёте — летите прямо в Кабул. Здесь тоже есть правило по безопасности — никогда не разговаривайте с соседями по самолёту на рейсе в Афганистан и ни в коем случае не рассказывайте о своих планах в Афгане (где остановитесь, куда поедете и так далее) — самый милый и добрый человек может оказаться кем угодно и передать информацию о вас террористам.

3. Найдите хорошее и проверенное сопровождение.

Главное, что нужно знать туристу об Афганистане — это страна не для туристов. Туристов здесь практически нет, английского почти никто не знает, а любой "белый человек" привлекает на улице массу внимания. В одиночку вам нечего делать в Афганистане — вас остановят на первом же блок-посте, где вы долго будете рассказывать местным полицейским о целях вашего визита в страну. На языке жестов. Перед поездкой в Афганистан я изучил этот вопрос, и на одном из форумов мне порекомендовали сопровождающего по имени Абдула — с которым мы пообщались в «Фейсбуке» и согласовали даты моей поездки.

Сперва я отнесся к Абдуле с легким недоверием — особенно когда увидел его фотоснимки в традиционной афганской одежде (всё же у нас сильны стереотипы о том, что одетый так человек — обязательно террорист), но уже после первого общения с ним по телефону все сомнения рассеялись.

Учился Абдула в России, и прожил там все девяностые годы — в восьмидесятые отец устроил его в один из интернатов для афганских детей в городе Волгограде. В СССР была такая пропагандистская программа "помощи афганским детям" — которых бросили после того, как СССР ушел из Афганистана — Абдуле просто сказали, что он больше тут не нужен и может ехать к себе домой.

В общем, в восьмидесятых Абдула жил в России и отлично выучил русский язык — говорит на нём. Абдула любит слушать военные песни советских солдат-"афганцев" — они напоминают ему о временах детства, когда Абдула с товарищам бегал просить у советских солдат сладости и кидал камушками в военную технику, когда сладостей ему не доставалось.

Дедушка у Абдулы был муллой, и когда однажды Абдула приехал из СССР в гости к дедушке, он первым делом спросил — "дед, а вот как ты можешь доказать, что Аллах существует? Никак ты этого доказать не можешь!". На что дедушка ответил — "знаешь что, Абдула, ты только это ни у кого на улице не спроси, а то будет плохо".

В девяностые годы Абдулла жил в России, получил специальность автослесаря и даже одно время работал в Беларуси — торговал обувью на рынке в Ждановичах, на окраине Минска. В конце девяностых у Абдулы погиб отец, и ему пришлось вернуться в Афганистан. В то время там как раз у власти были талибы, и Абдуле было очень страшно, что талибы проведают о том, что он жил в России и повесят его на площади — пробыв в Афганистане неделю, Абдула уехал в Пакистан, и вернулся к себе на родину уже после падения режима талибов.

Сейчас Абдула работает в Кабуле переводчиком, он отлично знает пять языков — английский, русский, хинди, фарси и пушту, плюс время от времени подрабатывает на сопровождении туристов. Стоит это недешево, но я ничуть не жалею о потраченных средствах — я не представляю, что бы я делал в Афганистане без такого сопровождающего.

4. Ничего не ешьте и не пейте на улице.

Питаться в Афганистане можно только в проверенных местах — лучше всего, если при вашем отеле будет ресторан. В моём отеле завтраки были уже включены в стоимость проживания и каждый день были одинаковыми — яичница из двух яиц, две лепешки, тарелочка сметаны, тарелочка варенья и зеленый чай. Обедал я ближе к вечеру, после возвращения из поездок — заказывая еду здесь же, а на ужин покупал афганские сладости и фрукты на местном рынке.

Уличная еда в Афганистане есть, но покупать у уличных торговцев нельзя ничего — в стране распространен гепатит, холера, брюшной тиф и другие кишечные инфекции. Это же касается и воды — никогда не пейте в Афганистане водопроводную воду, даже из питьевых фонтанчиков — она может быть заражена. Воду, что продают уличные торговцы в закрытой таре (чаще всего, маленькие пол-литровые бутылочки) покупать и пить можно без опаски.

5. Живите в отеле для местных и носите афганскую одежду.

Одно из важнейших правил безопасности в Афганистане — хороший безопасный отель. Безопасным отелем считается тот, в котором нет американцев и граждан ЕС — талибы и игиловцы считают их своими врагами и устраивают против них теракты. Именно так в Кабуле этой зимой погибли украинцы — они пошли в гости на приём в отеле для американцев, на который как раз в этот момент напали террористы. В общем, выбирайте недорогой отель, в котором останавливаются местные афганцы — в Кабуле я жил именно в таком. В отеле были грязненькие номера, отсутствовал матрас на кровати и были перебои с интернетом, но зато было более-менее безопасно.

Дверь в отеле всегда нужно закрывать на ключ. В последний вечер в Афганистане у дверей моего номера раздался грозный стук, и я уж было решил, что за мной пришли талибы — но как оказалось, я просто в этот вечер забыл оплатить 340 афгани за ужин в ресторане отеля.

Второе важное правило безопасности в этом пункте — местная афганская одежда. Лучше всего, когда еще до поездки в Афган вы отошлете свои мерки вашему сопровождающему, и он встретит вас с уже готовой афганской одеждой. На улицах это позволит сливаться с толпой — правда, светлый цвет кожи всё равно будет выдавать в вас европейца, но по крайней мере вы не будете привлекать большого внимания — это защитит вас как от уличных попрошаек, так и от возможных нападений террористов.

6. Улыбайтесь и ничего не бойтесь.

И всё же, несмотря на все опасности Афгана, я могу сказать, что люди везде в мире одинаковые. Так что ничего не бойтесь и улыбайтесь — точно так же, как и у нас, большинство людей в Афганистане добрые и открытые, и на улыбку отвечают улыбкой.


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