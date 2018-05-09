Леонид Заико: Хочется ткнуть чиновников «фейсом об тэйбл» 3 9.05.2018, 12:02

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Леонид Заико

Ребята, займитесь делом.

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико высказался в эфире primus.by о проблемах отечественных производителей:

«Я недавно был в Варшаве. Там можно купить брюки за $15, рубашку за $6. Александр Григорьевич, я своему сыну купил три рубашки по $6 долларов за штуку. Великолепное качество. Скажите, какую привезти Коле, я обязательно привезу.

Вот скажите, директоров наших предприятий нужно везти в Польшу? Хотелось бы их ткнуть «фейсом об тэйбл», чтобы все сами увидели.

Ребята, займитесь делом. Вот Владимир Макей взвалил на себя экспортные задачи. Владимир Владимирович, я вам рекомендую, будете собирать послов - попросите, чтобы каждый из них привез из своей страны пару обуви, женское белье, одежду, лекарства и бутылку водки.

Пускай они соберутся во Дворце Республики, возле каждого будет стоять стол с теми «произведениями», о которых я говорил.

Владимир Владимирович, даже без помощи Лукашенко, все это поставит на стол с ценами, за которые они были куплены в этих странах. Белорусские продукты даже рядом ставить не будем. Возле Дворца Лукашенко есть большая «Корона», вот поставим это молча возле магазина. Какую бы я музыку рекомендовал для сопровождения. Что-нибудь мягкое. Например, пьеса-багатель Людвига ван Бетховена «К Элизе». Классика. И ничего можно не комментировать», - посоветовал экономист.