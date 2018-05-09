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Гидромет: Завтра будет до +26°С

  • 9.05.2018, 12:30

В четверг осадков не ожидается.

10-11 мая погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный антициклон с центром над северо-западом Европейской части России, сообщает pogoda.by.

10 мая переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, по северо-востоку +5..+6°С, днем от +18°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны.

11 мая небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по северо-востоку +3..+4°С, максимальная днем от +15°С по востоку до +23°С по западу страны.


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