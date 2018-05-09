В Минске прошла разрешенная властями акция «Бессмертный полк» 9.05.2018, 12:32

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Фото: «Радыё Свабода»

Шествие организовали пророссийские структуры.

9 мая в России и некоторых соседних странах проводится традиционное шествие «Бессмертный полк», участники которого выходят с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне, или портретами известных людей.

Безобидная на первый взгляд акция сейчас воспринимается как пропаганда «русского мира». Этой цели не скрывают и ее авторы, сообщает nn.by.

В Минске акция в начале была запрещена, но затем Мингорисполком разрешил ее. Шествие проходило от площади Якуба Коласа до площади Победы.

Шествие пророссийских организаций собрало более 1000 человек. Участники несли как официальную символику Республики Беларусь, так и георгиевскую символику, некоторые также — портреты своих родственников. Были также портреты Сталина. Активисты «Руси молодой» раздавали георгиевские ленты.

Фото: «Радыё Свабода»

Среди участников «Бессмертного полка» были замечены пропагандисты Алексей Дзермант и Александр Шпаковский, блогер Денис Салаш.

Одновременно на площади Победы собрались колонны школьников, участвующих в организованной властями акции «Беларусь помнит». Они несли портреты героев войны.