Как проходит 13-ый день голодовки «Матерей 328» 9.05.2018, 12:43

Фото: svaboda.org

В голодовке протеста участвуют 11 женщин.

13-й день в Калинковичах и Пуховичском районе голодают 11 матерей, чьи дети и мужья осуждены на большие сроки по уголовной антинаркотической статье 328.

«Чувствуем себя соответственно сроку голодания, - говорит «Радыё Свабода» активистка движения «Матери 328» Лиана Шуба. - Думаю, что моей бабушке Вере, партизанке, заключенной концлагерь, в войну было намного труднее. И деду по отцовской линии на фронте было не легче. Сегодня же празднуют День Победы, а у нас у четырех голодающих родственники воевали на фронтах. И мы добиваемся справедливости для своих детей».

Лиана Шуба добавила, что после вчерашнего интервью СМИ председателя Верховного суда Валентина Сукало голодающих наполнила «веселая злость». Во-первых, голодали, добиваясь либерализации антинаркотического законодательства и пересмотра приговоров, только 14 матерей и жен осужденных за наркотики, а не 28. Из них всего трое прошли все судебные инстанции, включая Верховный суд. Ни одному фигуранту приговор не был изменен.

«В честь победу сегодня примем таблетки глюкозы и запьешь их половиной стакана воды», - говорит Лиана Шуба.

Тем временем в Пуховичском районе продолжают голодовку 5 женщин из движения «Матери 328». Правда, одну из них вызвали на работу, а Лариса Жигарь поехала в Гродно, сопровождает активистку, которая решила прекратить голодовку.

Женщины, которые голодают в Пуховичском районе, говорят, что много лежат. Двигаться трудно, темнеет в глазах, поэтому ограничили активность, после обеда ждут фельдшера.

Напомним, бессрочную голодовку женщины начали ночью 27 апреля.