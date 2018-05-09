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Нефть «пробила» отметку в $77 на фоне выхода США из ядерной сделки

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  • 9.05.2018, 12:48

Сырьевой рынок отреагировал на решение Трампа ростом нефтяных котировок.

Июльские фьючерсы нефти марки Brent в среду, 9 мая, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне пробили отметку $77 за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные биржи, сообщает РБК.

В 10:13 мск стоимость барреля нефти поднималась до $77,17, а к 10:29 (по Минске) корректировалась до $76,99, что на 2,78% выше, чем на открытии торгов. Дорожает и техасская нефть WTI: фьючерсные контракты этой марки с поставкой в июле поднимались до $71,11 — уровня ноября 2014 года. К 10:33 стоимость фьючерсов WTI снизилась до $70,94 (рост 2,65% к открытию).

Рост цен на нефть наблюдается на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном. «В краткосрочном периоде казалось, что влияние возросших геополитических опасений на сырьевые рынки было ограниченным. Но это не конец истории», — сказал Reuters старший инвестиционный специалист Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фуджито. «Санкции США могут повлиять на разные индустрии. Усиливается и напряжение между Израилем и Ираном. Они начнут снижать цены акций», — добавил он.

Накануне, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки и вновь вводит экономический санкции против Ирана. Глава Белого дома пообещал работать над новым соглашением, которое будет отвечать его требованиям, а от Ирана потребовал отказаться от баллистической программы и активности на Ближнем Востоке.


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