«Знал бы, что происходит в стране, не пропустил бы ни одного митинга!» 2 9.05.2018, 13:20

Святослав Баранович

Правозащитница получила письмо от Святослава Барановича.

«Спешу поблагодарить всех, кто откликнулся на предыдущую просьбу, - написала правозащитница Раиса Михайловская в «Фейсбуке». Имеется в виду сбор средств, который был объявлен в поддержку заключенного активиста Святослава Барановича, пишет novychas.by.

«Слава пишет: «Богатым Буратино быть вообще не легко, но мы держимся изо всех сил... Скоро не буду помещаться в дверь, не успеваю тратить калории. Возможно, на суд не привезут (это он про Мингорсуд, подразумевает апелляцию), так как нужно расширять проем, а для этого нужно согласовывать проект, а это все время. Так и срок может закончиться. Минутка юмора». Как я поняла из написанного - деньги он получил.

И далее: «Находясь в этих стенах, я понял и осознал, что знай я раньше, что творится у нас в стране, не пропустил бы ни одного шествия и митинга. Страшное беззаконие, многих сажают со слов, очень много молодых ребят, которые могли бы заводить семьи и много делать для страны, а они гниют в тюрьмах, питают злобу и ненависть. Надеюсь, что перемены наступят. Нам нужно относиться с уважением друг к другу. К сожалению, мы далеки от этого сейчас. Но веру в будущее нашей страны. Жыве Беларусь!».

Напомним, 15 марта 2017 года после «Марша нетунеядцев» сотрудники милиции в штатском пытались задержать группу активистов, когда те садились в троллейбус, чтобы уехать с места проведения акции. Святослав Баранович не узнал в людях в штатском милиционеров и заступился за активистов. Возникла драка. Суд Московского района Минска 12 марта 2018 года приговорил Барановича к 3 годам заключения в колонии общего режима.

Писать активисту можно по адресу: Баранович Святослав Владимирович, ул. Советская, 22а, Минская обл., г. Жодино, 222163