Фотофакт: Наталья Петкевич с сумкой за $7 тысяч 7 9.05.2018, 13:35

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Фото: tut.by

Оригинал сумки Birkin собирается вручную лучшими мастерами Парижа.

Накануне многие обратили внимание, что экс-замглавы администрации Лукашенко Наталья Петкевич сменила имидж. Но мы-то знаем, что нынешняя гендиректор компании «Шантэр» известная модница и любительница дорогих брендов, пишет «Салiдарнасць».

Заметили, что 8 мая, посещая церемонию закладки капсулы в основание нового завода «Амкодор-Маш» в поселке Колодищи, экс-чиновница не только продемонстрировала новую прическу, но и ее образ дополняла Birkin – одна из самых дорогих сумок в мире, производимая брендом Hermes.

Оригинал сумки собирается вручную лучшими мастерами Парижа. Цена на объект вожделения почти всех модниц мира начинается с 7 тысяч долларов США. Каждая сумка имеет серийный номер и свой код в компании. На передней стороне биркин имеется золотой или выдавленный штамп — Hermes Paris Made in France.