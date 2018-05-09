закрыть
9 мая 2018, среда, 14:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фрэнсис Фукуяма: Людям надоели лидеры, желающие править пожизненно

2
  • 9.05.2018, 13:33
Фрэнсис Фукуяма

Известный философ рассказал о проблемах политического развития постсоветских стран.

Гость передачи "Немцова.Интервью" на радиостанции "Немецкая волна" - профессор Фрэнсис Фукуяма, политический философ и ведущий научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спольи Стэнфордского университета. Фукуяма - автор нашумевшей книги "Конец истории и последний человек" (вышла в 1992 году. - Ред.), в которой предсказывал, что либеральная демократия станет последней формой эволюции политического режима в мире.

Фрэнсис Фукуяма рассказал Жанне Немцовой о проблемах политического развития постсоветских стран, президентстве Дональда Трампа и политическом упадке в США.

- 9 мая в России празднуют День Победы Советского Союза над нацистской Германией. В России придают большое значение этому празднику, проходит парад и другие мероприятия. Многие наблюдатели считают, что руководство РФ использует День Победы как политический инструмент. Вы разделяете это мнение?

- Это действительно так. Так было и во времена Советского Союза. Русские заслуженно гордятся тем, что они победили Германию и дошли до Берлина. Но я думаю, что это превратилось в националистический лозунг, используемый для поддержания легитимности режима.

- Вы наверняка следили за недавними политическими потрясениями в Армении. Некоторые российские наблюдатели относятся к этому с большим энтузиазмом, считая случившееся еще одной "бархатной революцией". Как вы оцениваете события в Армении?

- Это обнадеживает в том смысле, что люди еще способны объединяться, их все еще можно разгневать. И вот им не понравился тот факт, что Саргсян собирался сохранить свою власть (как премьер-министр. - Ред.), уже не имея возможности быть президентом больше тех 10 лет, предусмотренных конституцией. Многим людям уже надоели лидеры, которые хотят править пожизненно. Так что в этом смысле события в Армении я оцениваю очень позитивно.

Я переживаю, потому что Армения очень подвержена российскому влиянию. Россию вполне устраивает старая система, и события в Армении ее расстраивают. Поэтому мне кажется, что Россия приложит все усилия для того, чтобы вне зависимости от происходящего не дать Армении вырваться из российской зоны влияния, как это произошло с Грузией и Украиной. Меня беспокоит предстоящая конфронтация с Арменией.

- Считаете ли вы в целом, что революция - это единственный путь перехода от автократии к демократии на постсоветском пространстве?

- Иногда это необходимо, но нельзя все решать с помощью революций. Например, в Украине - критическая ситуация, и она заключается в том, что у страны есть возможность двигаться по пути превращения в настоящую демократию. У Украины огромные проблемы, связанные с коррупцией и злоупотреблением властью. Но в следующем году в стране будут выборы, и благодаря им появится возможность сменить правительство мирным путем, без революции пойти по пути новых реформ. Потому что сейчас многие чувствуют, что импульс тех реформ, который был задан в 2014 году, исчерпан.

- Как бы вы охарактеризовали нынешнюю обстановку в Грузии, где в 2003 году произошла "революция роз"? Можно ли назвать ее историей успеха?

- Правительство Саакашвили действительно провело ряд важнейших реформ - как в экономике, так и в политике. Им удалось побороть коррупцию во многих областях, провести успешные административные реформы. Но, к сожалению, в настоящее время в Грузии сложилась неприятная ситуация, при которой власть в стране фактически принадлежит олигарху, который по факту не занимает никакой государственной должности.

- Давайте назовем его имя. Бидзина Иванишвили.

- Да, Иванишвили. Он "дергает за веревочки", негласно и с помощью различных манипуляций и непрозрачных методов в политической системе, и его даже нельзя привлечь за это к ответственности. Так что это - незавершенная демократическая революция. И существует возможность движения в обратном направлении.

- Вы - автор очень известной книги "Конец истории и последний человек", опубликованной в начале 90-х годов. В книге вы утверждали, что падение коммунизма привело к победе свободного рынка и либеральных демократий, которые должны стать последней формой политического режима. Но что-то пошло не так. В чем, на ваш взгляд, причина нынешнего кризиса либеральных демократий?

- Демократия обеспечивает минимальный уровень соблюдения человеческого достоинства, наделяя вас правами. Но вы не всегда удовлетворены этим, если у вас нет работы. Или если вы принадлежите к меньшинству, которое подвергается дискриминации. Или если вас каким-то образом не уважают так, как, на ваш взгляд, должны были бы. Тогда вас это возмущает, и вы объединяетесь с другими такими же недовольными. И я думаю, в какой-то степени именно это и происходит сейчас в Европе. Миграция стала причиной того, что люди охвачены страхом утраты национальной идентичности.

- Являются ли угрозы, эти волнения оправданными? По крайней мере частично?

- Ну, они оправданы в следующем смысле. По всей Европе и Северной Америке количество мигрантов не является таким уж масштабным. В странах, которые не привыкли к большому количеству иммигрантов, 10-20 процентов нынешнего населения родились за пределами этих стран. Многие европейские государства не очень хорошо занимались этой интеграцией, поэтому некоторые страхи оправданны. Особенно после миграционного кризиса, который произошел после гражданской войны в Сирии.

- В вашей последней книге "Политическое развитие и политический упадок" вы утверждаете, что все политические системы, будь то демократия или автократия, подвержены загниванию. Каковы признаки политического упадка в США?

- Есть два не зависящих друг от друга процесса. С одной стороны, наблюдается длительный упадок. Установился определенный порядок, и он так закрепился, что невозможно решить его проблемы. Так, есть коллегия выборщиков, и вот уже на двух недавних выборах в США она избирает президентом кого-то, кто не набрал большинства голосов (всех избирателей. - Ред.). Это надо было бы изменить.

Кроме того, мы должны были бы быть в состоянии больше контролировать все те деньги, которые поступают на финансирование избирательных кампаний. Но Верховный суд говорит: это право, гарантированное конституцией, так что мы не можем его ограничивать. Есть масса вещей, которые требуют нашего вмешательства, но система зашла в тупик, и требуется недюжинная политическая воля, чтобы изменить положение дел. Я считаю, что все это - признаки политического упадка.

- В общем, мы не можем сегодня рассматривать Соединенные Штаты как идеальную модель демократии?

- Я даже не думаю, что США когда-либо ею были. Я полагаю, что есть другие демократические системы, которые функционируют лучше, чем Соединенные Штаты. Знаете, Германия была очень успешна в последние два десятилетия, или Канада, или Австралия. И вообще, знаете, моделей демократического устройства - их несколько.


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец