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СБУ выдворила из Украины пропагандистов «Первого канала» и «России»

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  • 9.05.2018, 13:45

Корреспондентки отправились в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов.

Сотрудники Службы безопасности Украины принудительно вернули в Российскую Федерацию и Казахстан специальных корреспондентов российских телеканалов «Первый канал» и «Россия» Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что корреспондентки отправились в Киев для подготовки тенденциозных сюжето» о праздновании Дня победы во Второй мировой войне.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандисток отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения», — отметили в СБУ.


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