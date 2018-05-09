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Как одна и та же машина прошла ТО в Минске и не прошла в Вильнюсе

  • 9.05.2018, 13:52
Фото: Инга Шкелер / TUT.BY

Журналисты провели эксперимент.

Правда ли, что требования к авто для ТО в Европе строже, чем у нас? Как проходят техосмотр европейцы? Пройдет ли машина с белорусскими номерами ТО у соседей? Tut.by провел эксперимент: получил разрешение на допуск к участию в дорожном движении на 10-летний Peugeot 206 и через день отправился на нем на станцию ТО в соседней Литве, а заодно узнал о процедуре прохождения ТО местными жителями.

«За непройденное ТО машину могут снять с учета»

Во времена, когда Литва входила в состав СССР, техосмотр проводили станции, принадлежащие ГАИ. А с 1996 года ТО начали делать частные компании. В Вильнюсе этим разрешили заниматься компании Tuvlita. В литовской столице работают 10 станций, принадлежащих этой фирме.

Одна из новых станций техосмотра Tuvlita (ей всего 3,5 года) находится в пригороде Вильнюса — в деревне Ужубалю. Специалисты гордо отмечают: здесь все сделано по последнему слову техники, а само помещение станции современное, светлое и очень большое. Хотя в Литве работают и старые станции, которые действовали и во времена СССР, но постепенно их доводят до европейских стандартов и заменяют все оборудование.

— Здесь мы проводим техосмотр всем видам автотранспорта. В одном помещении одновременно можем проверять легковые авто на трех линиях. Сюда же заезжают и мотоциклы. В другой части работает линия для грузовиков и автобусов, — проводит экскурсию по филиалу Tuvlita контролер Эдгар Соколинскас.

Станция работает только по предварительной записи: чтобы не создавать очередей — ведь желающих пройти ТО в летнее время становится значительно больше, чем зимой.

— Летом автомобилисты записываются к нам за неделю. По живой очереди взять кого-то на ТО просто нет возможности. В теплый сезон за одну смену через все линии проходят около 200 автомобилей.

Кстати, в Литве легковые автомобили независимо от года выпуска обязаны проходить ТО один раз в два года. Исключение для такси и пассажирского транспорта: так же, как и в Беларуси, они проходят ТО два раза в год.

— У нас нет такого, что срок действия техосмотра закончился, а автомобилист ездит без него. Во-первых, за это предусмотрен штраф: если попался первый раз он составляет около 15 евро, повторно — больше 100 евро. Во-вторых, дорожная полиция через камеры отслеживает по номеру авто, какие машины ездят без пройденного ТО. Владельцу пришлют «страшные» письма, а Regitra — предприятие, которое регистрирует транспорт, может снять авто с учета.

Согласно данным статистики, средний возраст литовских авто 13−16 лет, но достаточно много и новых машин.

— Из всех приезжающих на ТО литовских машин допуск к участию в дорожном движении получают примерно половина, так что к нам даже страшнее приезжать, чем к врачу, — шутит Эдгар. — Чаще всего автомобилистов заворачивают из-за неисправных тормозов и фар.

Но есть мелкие недостатки, с которыми на дорогу выехать разрешат, разумеется, с рекомендацией исправить их.

— Дадим допуск, если не горит один из двух передних или задних габаритов, не подсвечен один из двух номеров, не закреплен аккумулятор, изношены дворники, лобовое стекло имеет небольшие повреждения, просрочен огнетушитель и так далее.

Обычно на прохождение ТО автомобиля отводится 20 минут, мотоциклы проходят быстрее — около 10 минут, ведь им не надо проверять выхлопные газы и поднимать на подъемник.

Эдгар говорит, что в Литве, как и в Беларуси, люди перед тем, как приехать на ТО, берут взаймы не только огнетушители и аптечки, но и фары нужного стандарта.

— Три года назад, когда в Литве менялись правила прохождения ТО, нам сказали, что не стоит перегибать палку и требовать от автомобилистов, чтобы они приезжали на станцию на идеально чистом авто. Поэтому сейчас приезжать на ТО слегка чумазым автомобилям можно, никто из-за этого не завернет. Главное — чтобы грязью не были заляпаны шланги и какие-то агрегаты, которые требуют проверки.

Бывает, что люди не согласны с каким-то недостатком, который выявил контролер. Тогда автомобилист может обратиться с жалобой к начальнику станции.

— Начальник возьмет еще двух контролеров, фотокамеру и в присутствии хозяина авто специалисты еще раз проверят, есть ли неисправность. Зафиксируют это на фото. Хозяин машины снова не согласен? Может обратиться в вышестоящую инстанцию.

Журналисты понаблюдали за тем, как проходит ТО в Литве. Алгоритм такой же, как и в Беларуси: после оплаты данные об авто заносятся в компьютерную программу, затем один из специалистов проверяет узлы и механизмы: тормозную систему и работоспособность стояночного тормоза, световых приборов, усилителя рулевого управления, герметичность всех систем автомобиля, остаточную высоту рисунка протектора и прочее.

Журналисты прогнали через линию ТО Peugeot 206 с белорусскими номерами (2008 года выпуска с бензиновым двигателем). Отметим, что с прохождением техосмотра в Беларуси у нашей машины серьезных проблем не возникло. Правда, заехать на линию авто пришлось дважды из-за трех недостатков: неправильно установленных лампочек в фарах ближнего света, негоревшей лампочки, освещающей задний номерной знак, и нестандартного знака аварийной остановки. На устранение этих недостатков ушло полчаса, и после демонстрации инженеру устраненных неисправностей желтая наклейка на стекло, информирующая о прохождении ТО в Беларуси, была получена.

«Состояние нормальное, но допуск к участию в дорожном движении мы не дадим»

Первым делом инженеры на литовской станции оценивают внешний вид автомобиля: так же, как и у нас, на авто не должно быть ржавчины и деформации на несущих нагрузку элементах кузова, заметных повреждений лакокрасочного покрытия на кузове, дверях и дисках колес.

— Видите, в вашей машине сзади поврежден элемент кузова, который закрывает лампочки, освещающие номерной знак. Это серьезное нарушение, оно напрямую влияет на безопасность: ведь открыта белая лампочка сзади. Белый свет означает, что авто движется задним ходом — можно ввести в заблуждение позади едущего водителя. К тому же у обломанной бленды острые края — прохожий может зацепиться и травмироваться, когда авто будет припарковано.

Тут же сотрудник станции проверил наличие аптечки, огнетушителя (для легковушки он должен быть килограммовый), знака аварийной остановки, действующих ремней безопасности.

— К нам очень часто приезжают автомобилисты с припрятанными ремнями безопасности на задних сиденьях. Указываешь им на это, а они возмущаются, мол, я никого сзади не вожу, зачем мне там ремни. Но требования есть требования…

Есть разница по содержимому литовской и белорусской аптечки: в литовской нет никаких таблеток и ампул, только перевязочный материал, жгут, ножницы и гипотермический пакет.

Знак аварийной остановки не вызвал нареканий сотрудников литовской ТО, в отличие от белорусской, где его нам рекомендовали заменить на тот, что требуется по стандарту.

Присев на водительское место, Эдгар посмотрел, регулируется ли сиденье, работает ли звуковой сигнал, стеклоочистители и все ли датчики на приборной панели рабочие. Вопрос возник, когда на панели приборов он увидел негаснущую сигнальную лампочку датчика ABS.

— Почему эта лампочка горит? Значит, в машине есть проблемы с антиблокировочной системой. Вам надо с этим разобраться и исправить.

Кстати, лампочка ABS горела и при прохождении ТО в Минске, но требовать устранения этого белорусские инженеры не только не стали, но и внимание не акцентировали.

Затем контролер проверил уровень окиси углерода (СО) и углеводорода (СН). В Литве уровень CO для нашего авто должен быть не более 0,3% на холостых оборотах и 0,2% — на повышенных оборотах. Уровень CH здесь уже несколько лет не измеряют.

По белорусским меркам наш автомобиль приравнивается к 1 экологическому классу. Для него на холостых оборотах уровень CO должен быть не более 3,5%, а CH — не более 1200 единиц. При повышенных оборотах эти же показатели понижаются и должны быть: CO до 2%, CH — до 600 единиц.

Впрочем, несмотря на большую разницу между белорусскими и европейскими допусками, по этому параметру ТО в Литве журналисты прошли.

Эдгар заглянул и в подкапотное пространство.

— Смотрим, чтобы все здесь было чисто, не подтекало масло, охлаждающая жидкость, аккумулятор не болтался. Ну у вас тут все нормально…

При проверке световых приборов инженеру необходима помощь автовладельца.

— Прошу вас выжать тормоз. Теперь включите заднюю передачу… А сейчас противотуманки, — просит стоящий позади авто Эдгар и выносит вердикт: — Сзади по свету в авто все отлично.

Передние фары в Литве проверяют прибором, аналогичным тем, которые используются в Беларуси. Вот только двигается он по специальным направляющим: чтобы не сбился уровень, по которому он установлен.

— Но изначально мы обращаем внимание, чтобы фары были нормально закреплены. А то, бывает, после аварий и ремонта приезжают авто, а фары болтаются, например, из-за того, что крепление сорвано. Такого быть не должно, ведь пучок света фары из-за этого может быть направлен неправильно и слепить других водителей.

Кстати, с мая текущего года в Литве будут проверять правильность установки передних противотуманок: они не должны светить выше, чем ближний свет фар.

В Peugeot журналистов со светом фар было почти все на «отлично», только одну из них Эдгар слегка подрегулировал.

— Свет в этой фаре немного вниз смотрел, но все равно был в допустимых пределах. Я вам ее выставил идеально. Кстати, регулировку фар мы часто делаем сами, не отправляем водителей к электрикам из-за такой мелочи.

Далее авто проверили на тормозном стенде — норма. Чтобы проконтролировать состояние колес, подвески, тормозных шлангов, топливно-выхлопной системы Peugeot подняли на специальной площадке, а Эдгар с фонариком отправился под днище машины.

— Если вы хотите посмотреть, что я проверяю, то можете это сделать, только наденьте специальную каску для клиентов — без нее никак нельзя, — предложил нам инженер и тут же с улыбкой добавил: — Многие наши клиенты, особенно женщины, хоть и совсем не понимают в технической части машин, предпочитают вместе с нашими специалистами залезать под подъемник. Мы не препятствуем — наоборот, показываем им разные узлы и объясняем, что это, указываем на неисправности.

— Ваше авто, хоть оно и десятилетнее, в принципе, находится в нормальном состоянии, — обрадовал нас после прохождения литовского ТО Эдгар, но тут же огорчил: — Но допустить его к участию в дорожном движении по европейским меркам мы не можем.

Загвоздка оказалась в негаснущей сигнальной лампе датчика ABS и обломанной бленде над задним номерным знаком: придется исправить это и приехать на станцию повторно.


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