Саудовская Аравия поддержала расторжение ядерного соглашения с Ираном 9.05.2018, 14:11

Эр-Рияде призвал международное сообщество занять единую позицию в отношении Ирана.

Саудовская Аравия поддержала решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает агентство Saudi Press Agency.

В заявлении говорится, что Эр-Рияд также приветствует повторное введение санкций в отношении Ирана, которые были приостановлены после вступления в силу соглашения в 2015 году.

"Предыдущая поддержка Королевством Саудовская Аравия ядерного соглашения между Ираном и группой "5+1" была основана на твердой вере в необходимость работы над всем, что ограничивало бы распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке и в мире. Однако Иран использовал экономические выгоды от отмены санкций для продолжения своей дестабилизирующей деятельности в регионе", – указано в сообщении.

В Эр-Рияде надеются, что международное сообщество примет единую позицию в отношении Ирана и его действий, которые дестабилизируют регион, а также в отношении его поддержки террористических группировок.

8 мая Трамп объявил, что его страна выходит из ядерной сделки по Ирану,считая ее "катастрофической". По его словам, Иран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Администрация Трампа обнародовала свои требования к иранским властям. Помимо отказа от ядерного оружия, Соединенные Штаты требуют от Ирана прекратить поддержку террористических группировок в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что рад выходу США из ядерной сделки.