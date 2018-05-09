закрыть
9 мая 2018, среда, 14:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Саудовская Аравия поддержала расторжение ядерного соглашения с Ираном

  • 9.05.2018, 14:11

Эр-Рияде призвал международное сообщество занять единую позицию в отношении Ирана.

Саудовская Аравия поддержала решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает агентство Saudi Press Agency.

В заявлении говорится, что Эр-Рияд также приветствует повторное введение санкций в отношении Ирана, которые были приостановлены после вступления в силу соглашения в 2015 году.

"Предыдущая поддержка Королевством Саудовская Аравия ядерного соглашения между Ираном и группой "5+1" была основана на твердой вере в необходимость работы над всем, что ограничивало бы распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке и в мире. Однако Иран использовал экономические выгоды от отмены санкций для продолжения своей дестабилизирующей деятельности в регионе", – указано в сообщении.

В Эр-Рияде надеются, что международное сообщество примет единую позицию в отношении Ирана и его действий, которые дестабилизируют регион, а также в отношении его поддержки террористических группировок.

8 мая Трамп объявил, что его страна выходит из ядерной сделки по Ирану,считая ее "катастрофической". По его словам, Иран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Администрация Трампа обнародовала свои требования к иранским властям. Помимо отказа от ядерного оружия, Соединенные Штаты требуют от Ирана прекратить поддержку террористических группировок в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что рад выходу США из ядерной сделки.


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец