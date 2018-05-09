Китайцев отстранили от строительства завода в Добруше 9.05.2018, 14:16

У компании «Сюань Юань» оказалось слишком мало опыта.

Китайская компания не смогла достроить завод мелованных и немелованных видов картона в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», потому что не имела опыта реализации таких крупных проектов. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков, сообщает пресс-служба правительства.

«Работу начинали в 2012 году с китайской корпорацией «Сюань Юань», которая не имела опыта реализации таких крупных проектов. Производство до настоящего времени не введено в эксплуатацию. Договорные отношения с компанией прекращены. Правительство заинтересовано в скорейшем завершении этого проекта», — сказал Кобяков.

В 2017 году «Сюань Юань» оценивала готовность объекта в 97%.

Правительство Беларуси предложило китайской корпорации CITIC Group «с учетом деловой репутации» рассмотреть возможность участия в завершении проекта по организации производства картона в Добруше.

СITIC Group — крупная промышленная торгово-инвестиционная китайская госкорпорация. По данным за 2017 год, CITIC Group заняла 172 место в рейтинге Fortune Global 500 (500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании, по версии журнала Fortune). Выручка китайской госкомпании оценена в 52,8 млрд долларов, прибыль — 3,2 млрд.

В 2012 году президент Беларуси подписал указ о строительстве на базе Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» производства мелованных и немелованных видов картона. Банк развития КНР выделил кредит в 350 млн долларов сроком на 13 лет. Предприятие планировали сдать в 2015 году.

CITIC Group реализовала проекты по модернизации цементных заводов, Оршанского льнокомбината, строительству завода «БелДжи». Сейчас возводится гостинично-деловой комплекс в Минске, ведутся подготовительные работы по строительству завода «Амкодор-Маш» в Колодищах. CITIC Group и «Амкодор» создали совместное предприятие, которое стало резидентом индустриального парка «Великий камень» с проектом производства роботов специального назначения.