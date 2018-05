«Евровидение-2018»: Все песни участников второго полуфинала конкурса 2 9.05.2018, 14:29

Во втором полуфинале на сцену выйдут представители 18 стран.

В четверг, 10 мая, в Лиссабоне состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018. На сцену выйдут представители 18 стран, включая Украину. Выступление MELOVIN будет заключительным, пишет apostrophe.ua.

Откроет прямой эфир уроженец Беларуси Александр Рыбак из Норвегии с песней That's How You Write А Song.

Отметим, что певец во второй раз выступит на Евровидении. В 2009 году Александр Рыбак уже принимал участие в конкурсе и одержал победу, набрав рекордные на тот момент 387 очков.

Под номером два выступит группа The Humans, которая представит Румынию. Коллектив исполнит композицию Goodbye.

The Humans была образована в 2017 году в Бухаресте. В состав группы входят Кристина Карамарку (вокал), Александру Сисмару (гитарист), Александру Матей (клавишник), Ади Тетраде (барабанщик).

Сербия. Саня Илич и Балканика – Nova deca ("Новые дети")

Музыкальный стиль группы - это оригинальный звук в сочетании с элементами мировой музыки, основанный на мощном родном ритме Балкан, смешанном с современными подходами и чувствами.

Сан-Марино. Джессика и Дженифер Бренинг - Who We Are

Свою конкурсную песню девушки исполнят на английском языке. В композиции поется о том, как важно оставаться собой в любой ситуации.

Дания. Расмуссен – Higher Ground

32-летний певец является фронтменом кавер-бэнда Hair Metal Heröes и многократным участником популярных мюзиклов. Песня, с которой певец будет представлять свою страну в Лиссабоне, написана шведскими авторами Николасом Арном и Карлом Эврином.

Россия. Юлия Самойлова – I Won’t Break

Напомним, певица не смогла выступить на Евровидении-2017 через запрет СБУ о въезде в Украину. В этом году девушка покажет необычный номер: она будет сидеть на вершине горы, на которую будут идти световые проекции.

Молдова. DoReDos – My Lucky Day

Авторами конкурсной песни являются российский певец Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард. Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста - Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца.

Нидерланды. Вэйлон – Outlaw in ‘Em

Конкурсная песня исполнителя - это его ода уникальности, смелости быть не таким как все.

Австралия. Джессика Маубой – We Got Love

После того как Джессика заняла 4 место в шоу Australian Idol на родине ее стали узнавать. С 2006 года Маубой активно занимается своей карьерой. На Евровидении певица выступит с романтичной композицией о силе любви.

Грузия. Iriao – Sheni Gulistvis

Грузию в Лиссабоне будет представлять джазовая и этно-народная музыкальная группа Iriao. Коллектив споет песню на родном языке.

Польша. Gromee & Лукас Майер – Light Me Up

Дуэт выступит с композицией Light Me Up, которая переводится, как "Зажги меня". Песня музыкантов посвящена тому, что в жизни очень важна поддержка близких людей, которая способна вдохновить и зажечь желание совершать настоящие подвиги.

Мальта. Кристабель – Taboo ("Запрет")

Певица трижды участвовала в мальтийском национальном отборе на Евровидение и трижды попадала в десятку лучших: в 2014, 2015 и 2016 годах.

Венгрия. AWS – Viszlát nyár

AWS — венгерская группа, которая исполняет музыку в жанре металкор и пост-хардкор. В Португалии музыканты выступят с песней Viszlát nyár.

Латвия. Лаура Риззотто – Funny Girl

На Евровидении-2018 певица выступит с композицией Funny Girl.

Швеция. Бенджамин Ингроссо – Dance You Off

Песня, с которой участник выступит на конкурсе, переводится как "Забыть о тебе в танце".

Певец уже принимал участие в Национальном отборе в прошлом году и вышел в финал, но стал лишь пятым.

Черногория. Ваня Радованович – Inje

Ваня Радованович (Vanja Radovanović) выступит с песней Inje.

Словения. Леа Сирк – Hvala, ne!

Певица исполнит композицию Hvala, ne, что переводится как "Нет, спасибо!".

Украина. MELOVIN – Under the Ladder

Закроет полуфинал представитель нашей страны - MELOVIN. Конкурсная композиция Under the ladder была придумана самим артистом. В песне певец пытается донести послание: как бы ни было трудно, нужно идти к своей цели и не сдаваться.