«Евровидение-2018»: Все песни участников второго полуфинала конкурса

«Евровидение-2018»: Все песни участников второго полуфинала конкурса2
- 9.05.2018, 14:29
Во втором полуфинале на сцену выйдут представители 18 стран.
В четверг, 10 мая, в Лиссабоне состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018. На сцену выйдут представители 18 стран, включая Украину. Выступление MELOVIN будет заключительным, пишет apostrophe.ua.
Откроет прямой эфир уроженец Беларуси Александр Рыбак из Норвегии с песней That's How You Write А Song.
Отметим, что певец во второй раз выступит на Евровидении. В 2009 году Александр Рыбак уже принимал участие в конкурсе и одержал победу, набрав рекордные на тот момент 387 очков.
Под номером два выступит группа The Humans, которая представит Румынию. Коллектив исполнит композицию Goodbye.
The Humans была образована в 2017 году в Бухаресте. В состав группы входят Кристина Карамарку (вокал), Александру Сисмару (гитарист), Александру Матей (клавишник), Ади Тетраде (барабанщик).
Сербия. Саня Илич и Балканика – Nova deca ("Новые дети")
Музыкальный стиль группы - это оригинальный звук в сочетании с элементами мировой музыки, основанный на мощном родном ритме Балкан, смешанном с современными подходами и чувствами.
Сан-Марино. Джессика и Дженифер Бренинг - Who We Are
Свою конкурсную песню девушки исполнят на английском языке. В композиции поется о том, как важно оставаться собой в любой ситуации.
Дания. Расмуссен – Higher Ground
32-летний певец является фронтменом кавер-бэнда Hair Metal Heröes и многократным участником популярных мюзиклов. Песня, с которой певец будет представлять свою страну в Лиссабоне, написана шведскими авторами Николасом Арном и Карлом Эврином.
Россия. Юлия Самойлова – I Won’t Break
Напомним, певица не смогла выступить на Евровидении-2017 через запрет СБУ о въезде в Украину. В этом году девушка покажет необычный номер: она будет сидеть на вершине горы, на которую будут идти световые проекции.
Молдова. DoReDos – My Lucky Day
Авторами конкурсной песни являются российский певец Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард. Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста - Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца.
Нидерланды. Вэйлон – Outlaw in ‘Em
Конкурсная песня исполнителя - это его ода уникальности, смелости быть не таким как все.
Австралия. Джессика Маубой – We Got Love
После того как Джессика заняла 4 место в шоу Australian Idol на родине ее стали узнавать. С 2006 года Маубой активно занимается своей карьерой. На Евровидении певица выступит с романтичной композицией о силе любви.
Грузия. Iriao – Sheni Gulistvis
Грузию в Лиссабоне будет представлять джазовая и этно-народная музыкальная группа Iriao. Коллектив споет песню на родном языке.
Польша. Gromee & Лукас Майер – Light Me Up
Дуэт выступит с композицией Light Me Up, которая переводится, как "Зажги меня". Песня музыкантов посвящена тому, что в жизни очень важна поддержка близких людей, которая способна вдохновить и зажечь желание совершать настоящие подвиги.
Мальта. Кристабель – Taboo ("Запрет")
Певица трижды участвовала в мальтийском национальном отборе на Евровидение и трижды попадала в десятку лучших: в 2014, 2015 и 2016 годах.
Венгрия. AWS – Viszlát nyár
AWS — венгерская группа, которая исполняет музыку в жанре металкор и пост-хардкор. В Португалии музыканты выступят с песней Viszlát nyár.
Латвия. Лаура Риззотто – Funny Girl
На Евровидении-2018 певица выступит с композицией Funny Girl.
Швеция. Бенджамин Ингроссо – Dance You Off
Песня, с которой участник выступит на конкурсе, переводится как "Забыть о тебе в танце".
Певец уже принимал участие в Национальном отборе в прошлом году и вышел в финал, но стал лишь пятым.
Черногория. Ваня Радованович – Inje
Ваня Радованович (Vanja Radovanović) выступит с песней Inje.
Словения. Леа Сирк – Hvala, ne!
Певица исполнит композицию Hvala, ne, что переводится как "Нет, спасибо!".
Украина. MELOVIN – Under the Ladder
Закроет полуфинал представитель нашей страны - MELOVIN. Конкурсная композиция Under the ladder была придумана самим артистом. В песне певец пытается донести послание: как бы ни было трудно, нужно идти к своей цели и не сдаваться.