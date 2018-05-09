Пинские силовики испугались участника массовых «Маршей нетунеядцев» 1 9.05.2018, 15:04

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Фото: «Радыё Свабода»

Милиционеры пытаются задержать активиста.

В Пинске силовики пытаются задержать активиста Дмитрия Тарасюка. Милиционеры сообщили, что он должен отсидеть 15 суток ареста за участие в прошлогодних протестах против декрета о «тунеядцах», передает «Радыё Рацыя».

В апреле прошлого года пинский суд приговорил Дмитрия Тарасюка к штрафу в 50 базовых величин за якобы неповиновение ОМОНу во время задержания и 15 сутками ареста непосредственно за само участие в двух мартовских акциях на городской площади Пинска.

Тогда активист оплатил штраф, но в изолятор не попал, так как надолго уехал за границу на заработки. Уже несколько дней милиционеры пытаются задержать активиста, который просто не выходит из собственной квартиры.

Утром Дмитрий Тарасюк сообщил друзьям, что больше скрываться не собирается и как надо подготовился к суткам.

Напомним, что в прошлом году в Пинске состоялись две массовые акции протеста.