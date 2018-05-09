На «Динамо» установят систему видеонаблюдения за $4,5 миллиона 4 9.05.2018, 14:39

Сумма в тендере на сайте госзакупок шокирует.

На сайте госзакупок icetrade.by размещен результат закупки системы видеонаблюдения для обновленного стадиона "Динамо" в Минске. Согласно протоколу, победителем тендера стало ООО "Ксорекс-Сервис" со стоимостью предложения 9 144 590 белорусских рублей (чуть более 4,5 миллиона долларов) за комплект, пишет «Прессбол».

Ранее это же ООО было признано победителем тендера на поставку на арену системы технологического телевидения стоимостью почти 5,5 миллиона долларов.