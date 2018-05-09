Возле Вечного огня, где Лукашенко возлагал цветы, взорвался рюкзак 9 9.05.2018, 14:37

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Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Возникла паника.

Происшествие случилось недалеко от Вечного огня, где проходила церемония возложения венков к монументу Победы Лукашенко с сыном Колей.

По словам оператора «Белсата» Ирины Ареховской, которая была на месте событий, молодой человек сбросил с себя рюкзак, в котором что-то взорвалось. Те, кто стоял рядом, отпрыгнули. Началась легкая паника. Люди боялись спускаться в переход.

«Я подбежала к сотруднику в штатском и рассказала о взрыве, а он сказал, что его задача – патрулировать сверху, а разбираться будут те, кто дежурит снизу. Когда я вернулась, то на месте происшествия стоял парень с обгорелым рюкзаком и рубашкой. Якобы у него на жаре взорвался аккумулятор то ли от телефона, то ли от электронной сигареты», – рассказывает Ирина и добавляет, что ее удивила спокойная реакция силовиков: никакой попытки поинтересоваться или умерить панику.

Другие очевидцы также обратили внимание на реакцию милиционеров.

«Люди в штатском «опекают» «Бессмертный полк», например, следят, чтобы никто не вышел на тротуар… Движение по проспекту перекрыто. Со стороны улицы Машерова стоит автозак… Парень, у которого взорвался аккумулятор, минут 15 стоял на ступеньках на выходе из перехода вместе с друзьями. Ни один сотрудник милиции или метрополитена никак не отреагировал… Это к тому, можем ли мы себя чувствовать безопасно во время массовых мероприятий», – написала одна из присутствующих на площади.