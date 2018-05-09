закрыть
9 мая 2018, среда, 16:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Возле Вечного огня, где Лукашенко возлагал цветы, взорвался рюкзак

9
  • 9.05.2018, 14:37
  • 8,780
Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Возникла паника.

Происшествие случилось недалеко от Вечного огня, где проходила церемония возложения венков к монументу Победы Лукашенко с сыном Колей.

По словам оператора «Белсата» Ирины Ареховской, которая была на месте событий, молодой человек сбросил с себя рюкзак, в котором что-то взорвалось. Те, кто стоял рядом, отпрыгнули. Началась легкая паника. Люди боялись спускаться в переход.

«Я подбежала к сотруднику в штатском и рассказала о взрыве, а он сказал, что его задача – патрулировать сверху, а разбираться будут те, кто дежурит снизу. Когда я вернулась, то на месте происшествия стоял парень с обгорелым рюкзаком и рубашкой. Якобы у него на жаре взорвался аккумулятор то ли от телефона, то ли от электронной сигареты», – рассказывает Ирина и добавляет, что ее удивила спокойная реакция силовиков: никакой попытки поинтересоваться или умерить панику.

Другие очевидцы также обратили внимание на реакцию милиционеров.

«Люди в штатском «опекают» «Бессмертный полк», например, следят, чтобы никто не вышел на тротуар… Движение по проспекту перекрыто. Со стороны улицы Машерова стоит автозак… Парень, у которого взорвался аккумулятор, минут 15 стоял на ступеньках на выходе из перехода вместе с друзьями. Ни один сотрудник милиции или метрополитена никак не отреагировал… Это к тому, можем ли мы себя чувствовать безопасно во время массовых мероприятий», – написала одна из присутствующих на площади.

Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец