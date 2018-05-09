Ученые: Юпитер и Венера меняют орбиту Земли 9.05.2018, 14:57

Из-за этого каждые 405 тысяч лет меняются климат, флора и фауна нашей планеты.

Каждые 405 тысяч лет орбита Земли вытягивается в эллипс из-за гравитационного влияния соседей — Венеры и Юпитера. Эти изменения катастрофически меняют климат на планете и сказываются на развитии жизни в целом, в том числе и массовомх вымирании видов. С небольшим изменением орбиты Земли также связана смена магнитных полюсов планеты местами, пишет vokrugsveta.ua.

Цикл в 405 тысяч лет был предсказан астрофизиками теоретически. Однако только теперь ученым из Ратгерского университета удалось обнаружить доказательства его существования при исследовании отложений в рифтовом бассейне Ньюарк (штат Нью-Джерси) и осадочных пород в Национальном парке «Окаменелый лес» (штат Аризона).

Исследователи взяли пробы, датированные поздним триасовым периодом, царившем на планете от 253 до 202 миллионов лет назад. В образцах оказались минералы циркона с вкраплениями магнетита — кристалла, по которому можно судить о состоянии магнитного поля планеты.

Ученые утверждают, что в отличие от других циклов, этот отличается удивительным постоянством. Каждые 405 000 лет смена сезонов становится чрезвычайно интенсивной, поскольку орбита достигает своего эллиптического пика. 202 500 лет спустя климат на земле становится умеренней, поскольку орбита округляется. Эти изменения оказывают огромное влияние на мировые экосистемы, влияя на эволюцию самой жизни.

Полученные результаты соответствуют теоретическим расчетам, что позволяет использовать цикл для точного датирования многих доисторических событий, в том числе триасово-юрского вымирания, когда исчезло большое количество видов животных, освободив экологические ниши динозаврам.