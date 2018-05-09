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Пыжились, тужились – а на «Евровидении» не смогли

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  • Дмитрий Растаев
  • 9.05.2018, 15:20
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Дмитрий Растаев

Нет, это и правда смешно сквозь слезы.

За 15 лет напряженного - а порой и драматичного – восхождения на пик «Евровидения» мы так и не смогли родить песни, которая реально бы заинтересовала Европу. Всей страной напрягались, пыжились-тужились - а не смогли.

Иные страны за это время успели победить уже по два раза (далеко и ходить не надо - Украина под боком), а для нас по-прежнему главным шчасцем остается выход в финал. Единственный номер, сумевший вывести нас в заветный топ-10 - «Work Your Magic» Димы Колдуна - и тот не наша заслуга, а Киркорова.

Мы смирились с тем, что Беларусь - «не киношная» страна: за последние четверть века нам не удалось снять ничего, что и близко бы попадало под определение достойного кино. Не пора ли признать, что мы и «не песенная» страна тоже?

Хотя все это, конечно, слова. В Беларуси рождается много талантливых людей, способных и хорошее кино снимать, и создавать отличные песни. Тот же Сергей Лозница - уроженец Барановичей. Те же «БИ-2» - из Бобруйска и Минска. Но вот незадача: реализовать свой талант в полной мере люди могут, только дав тяги из этой страны.

Саша Рыбак - единственная условно-белорусская победа на «Евровидении» - никогда не достиг бы своего Олимпа, если бы в свое время его мама не приняла мудрое решение тикать, пока не поздно, спасать дитя. А сколько таких Рыбаков осталось на родине и сгинуло в ее духовной дрыгве?

Не думайте, что живя в затхлом омуте совковой вампуки, можно вырасти в прекрасную розу. Нельзя. Рогозом болотным вырастешь, а розой - нет. Творчество - тонкий инструмент, требующий точных настроек. Оно невозможно там, где воздух свободы загажен колхозными миазмами, а колки на скрипке подкручивает бодрая рука комбайнера. Это иллюзия, что можно отгородиться от колхозной вони, сховаться за занавесками Зыбицкой и начать выдавать ароматные шедевры. Нельзя. Вонь непременно найдет для себя найдет щель и отравит вас изнутри.

Alekseev, вон, пару месяцев всего поварился в нашей затирке - а налицо уже все симптомы «стабилизма»: ручки дрожат, глаза бегают, голос мимо нот.

Засим не ждите. Пока белорусский Сизиф не освободится от глыбы совкового морока, пути к вершинам ему заказаны. Будь то победа на «Евровидении», будь то успех на престижных кинофестивалях.

Дмитрий Растаев, «Фейсбук»


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