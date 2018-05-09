Лидер «Матерей 328»: Уступать нельзя - за нами дети 9.05.2018, 15:37

Лариса Жигарь

Фото: «Белсат»

Белоруски намерены продолжать борьбу.

На 9 мая в Беларуси продолжают голодать 11 женщин из движения «Матери 328». Из них 6 в Калинковичах, 4 в Пуховичском районе, а также Лариса Жигарь, которая на днях переехала в Гродно.

«Радыё Свабода» задалo пять вопросов организатору акции протеста, лидеру движения «Матери 328» Ларисе Жигарь.

1. Каковы плоды голодовки на этот момент?

«Считаю, маленькая победа в том, что нас заметили, об этой проблеме заговорили на республиканском уровне, так как, например, Лукашенко говорил о нас с Сукало. Что государственные СМИ вылили на нас очередную грязь - это все же не главное. А главное, что обратили внимание. Да, хотелось бы большего, хотелось бы, чтобы давали нам высказаться, как делают негосударственные СМИ - к сожалению, пока только они. Спасибо им».

2. Каково состояние здоровья голодающих?

«Участниц голодовки каждый день осматривают врачи и дают рекомендации, к которым мы прислушиваемся. В Пуховичском районе с нами голодали Людмила и Наталья, когда же врачи сказали, что все, им дальше нельзя, то они прекратили голодовку. У нас все происходит по согласию, демократично. По рекомендации врачей мы пьем воду с медом».

3. Готовы ли еще какие-то активисты присоединиться к голодовке?

«10 мая намерена присоединиться активистка движения в Лиде, на следующий день могут начать голодовку еще несколько человек. В том числе в Гродно и Могилеве. Как и в Витебске, на наших активисток продолжается давление».

4. Когда активистки планируют прекратить голодовку?

«Про точный срок прекращения голодовки мы не договаривались. Возможен рубеж - это ответ Натальи Кочановой. Глава администрации Лукашенко на встрече с голодающими из Калинкович 2 мая обещала ответить в течение 3 дней. Но 3 дня давно прошли, и если ответа так и не будет, так что, умирать? Нет, я за то, чтобы, пока есть силы, выйти из голодовки и продолжить борьбу. Встречаться с чиновниками, проводить круглые столы, доносить нашу позицию до людей. Но еще на 1-2 недели у нас хватит сил и для голодовки».

5. Возможны ли новые голодовки?

«Достучаться до чиновников трудно, мы это отчетливо видим. Итоги встречи Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало, когда они заявили о «недопустимости давления на правосудие», нам было больно слышать. Значит, бороться нам еще придется долго.

Но скажу, что если эта голодовка сейчас не приведет к результатам, которых мы добиваемся, мы отдохнем и пойдем на новую голодовку, так как нам уступать нельзя, за нами дети, которые ошиблись, а в жизни все делают ошибки, и надо дать им шанс исправиться и вернуться в нормальную жизнь», - говорит Лариса Жигарь.

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Голодовка активисток движения «Матери 328» проходит в Беларуси с 27 апреля. В разные дни в акции протеста принимали участие до 14 человек.

По информации движения «Матери 328», в Беларуси по 328 статье Уголовного кодекса с 2013 года прошло до 15 тысяч человек, из них значительная часть молодых людей.

Голодающие требуют встречи с Лукашенко для разговора о проблемах борьбы с наркотиками, создания комиссии, которая бы изучила уголовные дела по 328 антинаркотической статье Уголовного кодекса, и либерализации этой статьи.