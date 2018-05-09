закрыть
9 мая 2018, среда, 16:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лидер «Матерей 328»: Уступать нельзя - за нами дети

  • 9.05.2018, 15:37
Лариса Жигарь
Фото: «Белсат»

Белоруски намерены продолжать борьбу.

На 9 мая в Беларуси продолжают голодать 11 женщин из движения «Матери 328». Из них 6 в Калинковичах, 4 в Пуховичском районе, а также Лариса Жигарь, которая на днях переехала в Гродно.

«Радыё Свабода» задалo пять вопросов организатору акции протеста, лидеру движения «Матери 328» Ларисе Жигарь.

1. Каковы плоды голодовки на этот момент?

«Считаю, маленькая победа в том, что нас заметили, об этой проблеме заговорили на республиканском уровне, так как, например, Лукашенко говорил о нас с Сукало. Что государственные СМИ вылили на нас очередную грязь - это все же не главное. А главное, что обратили внимание. Да, хотелось бы большего, хотелось бы, чтобы давали нам высказаться, как делают негосударственные СМИ - к сожалению, пока только они. Спасибо им».

2. Каково состояние здоровья голодающих?

«Участниц голодовки каждый день осматривают врачи и дают рекомендации, к которым мы прислушиваемся. В Пуховичском районе с нами голодали Людмила и Наталья, когда же врачи сказали, что все, им дальше нельзя, то они прекратили голодовку. У нас все происходит по согласию, демократично. По рекомендации врачей мы пьем воду с медом».

3. Готовы ли еще какие-то активисты присоединиться к голодовке?

«10 мая намерена присоединиться активистка движения в Лиде, на следующий день могут начать голодовку еще несколько человек. В том числе в Гродно и Могилеве. Как и в Витебске, на наших активисток продолжается давление».

4. Когда активистки планируют прекратить голодовку?

«Про точный срок прекращения голодовки мы не договаривались. Возможен рубеж - это ответ Натальи Кочановой. Глава администрации Лукашенко на встрече с голодающими из Калинкович 2 мая обещала ответить в течение 3 дней. Но 3 дня давно прошли, и если ответа так и не будет, так что, умирать? Нет, я за то, чтобы, пока есть силы, выйти из голодовки и продолжить борьбу. Встречаться с чиновниками, проводить круглые столы, доносить нашу позицию до людей. Но еще на 1-2 недели у нас хватит сил и для голодовки».

5. Возможны ли новые голодовки?

«Достучаться до чиновников трудно, мы это отчетливо видим. Итоги встречи Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало, когда они заявили о «недопустимости давления на правосудие», нам было больно слышать. Значит, бороться нам еще придется долго.

Но скажу, что если эта голодовка сейчас не приведет к результатам, которых мы добиваемся, мы отдохнем и пойдем на новую голодовку, так как нам уступать нельзя, за нами дети, которые ошиблись, а в жизни все делают ошибки, и надо дать им шанс исправиться и вернуться в нормальную жизнь», - говорит Лариса Жигарь.

***

Голодовка активисток движения «Матери 328» проходит в Беларуси с 27 апреля. В разные дни в акции протеста принимали участие до 14 человек.

По информации движения «Матери 328», в Беларуси по 328 статье Уголовного кодекса с 2013 года прошло до 15 тысяч человек, из них значительная часть молодых людей.

Голодающие требуют встречи с Лукашенко для разговора о проблемах борьбы с наркотиками, создания комиссии, которая бы изучила уголовные дела по 328 антинаркотической статье Уголовного кодекса, и либерализации этой статьи.


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец