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Названы потенциальные победители «Евровидения 2018» после первого полуфинала

  • 9.05.2018, 16:32

В топ-5 фаворитов букмекеров вошел уроженец Беларуси.

Вчера, 8 мая в столице Португалии, Лиссабоне состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение 2018», пишет nv.ua.

В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. По итогам голосования в финал «Евровидения 2018» прошли: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия и Кипр.

Букмекеры обновили свои прогнозы по результатам первого полуфинала и внесли в список фаворитов «Евровидения 2018» представительницу Литвы - Еву Засимаускайте, которая исполнила на сцене Алтис-Арены трогательную балладу When We’re Old. Певица, которая ранее занимала лишь 22 строчку в списке фаворитов букмекеров, теперь располагается на пятом месте.

Ieva Zasimauskaitė - When We’re Old

Согласно данным аналитического портала Oddschecker, изменились и лидеры в списках фаворитов букмекеров. Если ранее победу прогнозировали представительнице Израиля Нетте Барзилай, то теперь она располагается лишь на третьем месте.

Главным фаворитом букмекеров на текущий момент является представительница Кипра - Элени Фурейра. Своим зажигательным выступлением и исполнением песни Fuego киприотка закрыла первый полуфинал конкурса.

Eleni Foureira — Fuego

Впрочем, не меньше шансов одержать победу в финале Евровидения 2018 у уроженца Беларуси, представителя Норвегии – Александра Рыбака, который выступит во втором полуфинале конкурса 10 мая с песней That's How You Write A Song. Он занимает в рейтинге букмекеров второе место. Напомним, что он уже побеждал на Евровидении в 2009 году.

Alexander Rybak - That's How You Write A Song


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