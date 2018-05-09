За кулисами Кремля Герхард Шнайдер, «Новое время»

9.05.2018, 16:24

Герхард Шнайдер

К чему приведет невидимое соревнование между влиятельными группами в российской власти.

Россияне проголосовали за то, чтобы следующие шесть лет провести под руководством Путина, а потому ждут, как правительство решит неотложные экономические проблемы. Это очень важно для России и мира. Если российская экономика улучшится, Кремль будет иметь возможность строить свою легитимность на чем-то другом, помимо национализма и враждебной внешней политики, а заодно – свернет с опасного пути противостояния с Западом.

Однако пока путинское правительство не проявляет желания взять на себя риск объявить о смелой экономической программе. И, возможно, с политической точки зрения ему это и не нужно. Непримиримость Запада и наложенные им санкции дают Путину достаточно поводов для поддержания своей легитимности.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль дали Великобритании повод для долгожданного дипломатического триумфа. Они основательно и обоснованно обвинили Россию в злодеянии. Впоследствии ЕС, другие европейские лидеры и президент США Дональд Трамп выступили единым фронтом и подтвердили британский «диагноз». Затем состоялась масштабная химическая атака в Сирии, обернувшись немедленным осуждением режима Башара Асада. Досталось и России, как крупнейшему приспешнику сирийского лидера. РФ наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии, и тем самым навлекла на себя гнев постоянных членов организации, особенно США.

Русское население теряет терпение

Отныне большинство ресурсов, которые Россия вложила в свою внешнюю политику и альянсы с правительствами вроде Асада, могут себя и не оправдать. И Запад полностью пренебрегает тем, какой эффект он произвел на развитие внутренней политики России, и как международная критика сформировала стратегические направления четвертого срока Путина.

Западные обозреватели часто думают, что Россия – это однопартийное государство во главе с неоспоримым и всесильным диктатором. И реальность несколько отличается. Несмотря на ограниченные демократические соревнования и победу на выборах, Путин до сих пор зависит от определенного рода легитимности и народной поддержки. И хотя Россия – это общество, которое держится на связях, даже Путин в нем зависит от сети формальных знакомств, которые сформировали набор определенных правил – так называемую систему. И политическое направление там определяет не тот, кто в правительстве, а тот, чья неформальная группа находится ближе к Кремлю и попадает в поле зрения Путина.

Именно такие «невидимые» политические соревнования и проглядел Запад. И это особенно важно с экономической точки зрения. После лет стагнации и уменьшения заработной платы, русское население теряет терпение. У российского правительства существует два способа сохранить легитимность: ремонтировать болезненную экономику, повысить жизненные стандарты и перспективы для граждан, или же попросить населения о жертве во имя страны, находящейся в гуще эпического столкновения цивилизаций, и где президент защищает христианство как от мусульманского мира, так и от враждебного и развращенного Запада.

Невидимое соревнование между различными российскими влиятельными группами определит, каким путем вниз будет двигаться путинское правительство следующие шесть лет. Подсказки, которые помогут понять, что происходит внутри системы, далеко не всегда легко найти. Но недавно я был в Московском государственном институте международных отношений, и мне удалось подсмотреть кое-что красноречивое.

Конкурс красоты

Столыпинский форум, организованный потенциальным кандидатом в президенты Борисом Титовым, имел целью рассказать об экономической стратегии. Титов – один из уполномоченных президента по вопросам защиты прав предпринимателей, которого журнал Spectator прозвал «антикоррупционным царем». Чтобы обсудить стратегию экономического роста России, он собрал вокруг себя широкий круг реформистов, оппозиционных персон, религиозных деятелей и людей, близких к правительственной коалиции Путина.

Событие было продолжением того, что Financial Times прозвал «конкурсом красоты» среди трех различных экономических советников – путинского премьер-министра Дмитрия Медведева, экс-министра финансов Алексея Кудрина и Титова. Все они должны были рассказать о своем видении реформ.

Стратегия Медведева была признана наименее амбициозной, а потому наиболее политически возможной. Впрочем, все указывало на то, что с недавних пор он находится у Путина в немилости, что, соответственно, уменьшает шансы на воплощение стратегии. Программа Кудрина была отзвуком политики либерализации, проводимой Ельциным при поддержке США. Впервые Кудрин представил свое видение в 2017 году на Гайдар-форуме – собрании, названном в честь неолиберального реформатора, ответственного за радикальные «шоковые реформы» ранних 90-х. Предложения Титова, тем временем, представляли собой амбициозный и объемный каталог реформ от монетарной политики к судопроизводству и образования. Долгосрочная цель заключается в том, чтобы заставить Россию зависеть от экспорта сырья, превратив страну в экспортера продукции с высокой добавленной стоимостью.

И в то время как Столипинский форум провозглашал, что стоит сосредоточиться на экономических делах, скандал со Скрипалем и западная реакция заметно сдвигали страну с этого курса.

Некоторые дискуссии перебивали экстремисты, которые раскручивали националистическую риторику и описывали Запад как опасного врага, одержимого идеей поставить Россию на колени. Многие из них придерживаются евразийства, популярного там националистического течения, в свое время оказавшего значительное влияние на отдельные слои российской элиты после падения Советского Союза.

В такой атмосфере либеральным реформаторам не так просто быть услышанными. Выступая в защиту своих экономических и социально-либеральных взглядов, они подвергались критике других, которые были убеждены, что именно такой ход мыслей и поставит Россию на колени, как в 90-е. И это только маленькая лазейка, через которую можно рассмотреть будущих экономических модернизаторов, недоросиян или даже предателей.

Чем холоднее дипломатические отношения с Западом, тем мощнее воздействие некоторых милитаристов и евразиистов, которые в итоге одержат победу над экономическими стратегами в погоне за возможностью повлиять на мысли Путина. Поэтому последний скорее обеспечит себе легитимность, продолжая курс на противостояние с Западом, чем станет решать комплексные экономические проблемы.

Учитывая масштаб российских авантюр и миллионы людей, на которых они отразились, ставки «невидимых соревнований» становятся необычно высокими. Это означает, что Запад должен избегать разжигания экстремизма во внутренних политических соревнованиях России за счет реформаторов. Реакция британских дипломатов на дело Скрипаля может выглядеть как легкая победа слабого правительства, и конфронтационный подход, который он вызывает, может стать хорошей новостью для российских милитаристов.

Герхард Шнайдер, профессор политологии Университета Лафборо, «Новое время»