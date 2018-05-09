В Беларуси объявлено штормовое предупреждение 9.05.2018, 16:40

Ожидаются грозы и усиление ветра.

Штормовое предупреждение объявлено 9 мая по юго-востоку Беларуси из-за гроз и шквалистого ветра, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня, 9 мая, в период с 14.00 до 20.00 по юго-востоку Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - отметили синоптики.

В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. В четверг, 10 мая, прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в некоторых районах по юго-западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается восточный умеренный.