Слонимские активисты почтили память жертв гитлеризма и сталинизма 9.05.2018, 17:25

Активисты возложили цветы к 12-метровому обелиску.

Активисты 9 мая посетили Петралевицкую гору возле деревни Петралевичи в окрестностях Слонима, передает «Радыё Рацыя».

Они возложили цветы к 12-метровому обелиску, поставленному тем, кто стал жертвой гитлеровских войск во время Второй мировой войны. А также к могиле слонимского иезуита Адама Штарка и непоколянок Марты Валевской и Евы Нoшeвскай, которых расстреляли немцы.

Представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик напомнил также, что в 1939-1941 годах на Петралевицкой горе органами НКВД расстреливались слонимцы. И если жертвам войны есть на горе обелиск, памятники и могилы, то о жертвах стализма упоминаний на памятниках нет.