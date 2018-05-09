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Слонимские активисты почтили память жертв гитлеризма и сталинизма

  • 9.05.2018, 17:25

Активисты возложили цветы к 12-метровому обелиску.

Активисты 9 мая посетили Петралевицкую гору возле деревни Петралевичи в окрестностях Слонима, передает «Радыё Рацыя».

Они возложили цветы к 12-метровому обелиску, поставленному тем, кто стал жертвой гитлеровских войск во время Второй мировой войны. А также к могиле слонимского иезуита Адама Штарка и непоколянок Марты Валевской и Евы Нoшeвскай, которых расстреляли немцы.

Представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик напомнил также, что в 1939-1941 годах на Петралевицкой горе органами НКВД расстреливались слонимцы. И если жертвам войны есть на горе обелиск, памятники и могилы, то о жертвах стализма упоминаний на памятниках нет.


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