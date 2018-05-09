VATESI: Литва готовится к аварии на БелАЭС 3 9.05.2018, 16:56

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Атомная станция в Островце – объект с повышенным риском.

Строительство атомной станции в Островце, в опасной близости к столице Литвы, Вильнюсу идет полным ходом, поэтому сайт Сharter97.org решил узнать, как к пуску АЭС готовятся соответствующие литовские службы. Вот что корреспонденту «Хартии-97» ответили в Литовской государственной инспекции по атомной энергетике – VATESI.

- Каким объектом, по мнению специалистов Литовской государственной инспекции по атомной энергетике, является АЭС в Островце?

- Атомная АЭС, которая строится в Островце, является объектом с повышенным риском, поэтому чтобы защитить жителей Литвы от возможных последствий аварии на этом объекте, связанных с радиоактивным выбросом, в данный момент планируются защитные мероприятия. Мероприятия планируются и подготавливаются, основываясь на международных рекомендация и правовых актах Литовской республики.

- В Литве уже существует или еще только подготавливается план по мерам безопасности в случае аварии на белорусской АЭС?

- Защита жителей Литвы в случае аварии на ядерном объекте планируются и осуществляются согласно государственному плану, утвержденному правительством Литвы. Но поскольку этот план в данный момент не содержит точных рекомендаций, как реагировать и что делать если на атомной электростанции в соседней стране произойдет авария – он уточняется для того, чтобы подготовить средства, предназначенные для использования в случае аварии на Белорусской атомной станции.

- Что авария на АЭС в Островце означает для Литвы и ее жителей?

- Согласно требованиям норм гигиены, которым следует Литвы (данные нормы соответствуют требованиям Международного агентства по атомной энергии), вокруг Беларуси должны быть установлены зоны аварийной готовности и аварийного планирования. АЭС в Островце находится на расстоянии в 20 километров от государственной границы с Литвой и в 40 километрах от литовской столицы - Вильнюса. Фактически это означает, что Вильнюс находится внутри зоны аварийного планирования, радиус которой – 100 километров вокруг Белорусской АЭС.

- Какие меры безопасности предполагает применить Литва?

- В случае аварии на Белорусской атомной станции в этой зоне в зависимости от сложившейся ситуации и метеоусловий может применяться ряд ускоренных защитных действий. Это и укрытие людей, эвакуация, защита органов дыхания, профилактика йодом, дезактивация людей, ограничение в потреблении зараженных радионуклидами продуктов. Также: временное перемещение жителей и долговременное ограничения потребления зараженных опасной радиацией продуктов.

Для защиты населения осуществляются дополнительные меры гражданской безопасности, так как расширение системы предупреждения населения, пересмотр планов местных самоуправлений по экстремальным ситуациям, мониторинг радиоактивности окружающей среды. Все эти средства будут осуществлены, до момента начала эксплуатации белорусской стороной первого ядерного реактора.