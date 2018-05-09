Как съездить из Минска в Варшаву за 16 евро 1 9.05.2018, 16:50

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

А в Ригу всего за 10 евро.

У Lux Express очень хорошая распродажа. Например, из Минска в Ригу можно уехать всего за 10 евро. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо использовать промокод "May". Сроки поездки - по 30 июня, пишет tio.by.

Из Минска в Варшаву - за 16 евро

А для тех, кто хочет посмотреть две европейские столицы и, возможно, сэкономить еще больше, Lux Express приготовил билеты Вильнюс-Варшава за 3 евро.

Купить билеты можно на сайте перевозчика.