Как съездить из Минска в Варшаву за 16 евро

Как съездить из Минска в Варшаву за 16 евро1
- 9.05.2018, 16:50
- 1,279
А в Ригу всего за 10 евро.
У Lux Express очень хорошая распродажа. Например, из Минска в Ригу можно уехать всего за 10 евро. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо использовать промокод "May". Сроки поездки - по 30 июня, пишет tio.by.
Из Минска в Варшаву - за 16 евро
А для тех, кто хочет посмотреть две европейские столицы и, возможно, сэкономить еще больше, Lux Express приготовил билеты Вильнюс-Варшава за 3 евро.
Купить билеты можно на сайте перевозчика.