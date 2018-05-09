14 фильмов, которые быстрее всего собрали в прокате $1 миллиард 9.05.2018, 17:20

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Один из фильмов собрал в прокате миллиард долларов всего за 11 дней.

Недавно стало известно, что фильм "Мстители: Война бесконечности" быстрее всех в истории кинематографа собрал в прокате миллиард долларов. Для достижения этой отметки картине понадобилось всего 11 дней.

Портал Business Insider (перевод — nv.ua) собрал еще 13 фильмов, создатели которых сумели заработать миллиард долларов в кратчайшие сроки – менее, чем за месяц.

14 фильмов, которые быстрее всего собрали в прокате один миллиард долларов:

14. «Красавица и чудовище», 2017 - 29 дней

13. «Первый мститель: Гражданская война», 2016 - 24 дня

12. «Черная пантера», 2018 - 24 дня

11. «Мстители: Эра Альтрона», 2015 - 24 дня

10. «Железный человек 3», 2013 - 22 дня

9. «Мстители», 2012 - 19 дней

8. «Гарри Поттер и Дары Смерти - часть вторая», 2011 - 19 дней

7. «Аватар», 2009 - 19 дней

6. «Звездные войны: Последние джедаи», 2017 - 19 дней

5. «Форсаж 8», 2017 - 19 дней

4. «Форсаж 7», 2015 - 17 дней

3. «Мир Юрского периода», 2015 - 13 дней

2. «Звездные войны: Пробуждение силы», 2015 - 12 дней

1. «Мстители: Война бесконечности», 2018 - 11 дней