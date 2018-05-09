В Польше стремительно растет количество регистраций новых авто 9.05.2018, 17:34

Все больше регистрируется машин с альтернативными видами двигателей.

По данным Польского союза автомобильной промышленности, в первом квартале 2018 года в Польше зарегистрировано почти 140 тысяч новых автомобилей. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Радио Польша».

Председатель союза Якуб Фарысь радуется результату, однако, добавляет, что его беспокоит снижение количества индивидуальных клиентов:

«Мы хотели бы, чтобы рынок рос, но мы также хотим, чтобы участие в нем индивидуальных клиентов не снижалось. К сожалению, на протяжении последних десяти лет оно снижается. Раньше половина рынка была занята фирмами. Сегодня фирмы занимают уже 70%, оставляя индивидуальным клиентам 30%».

Якуб Фарысь добавил, что растет количество регистрируемых автомобилей с альтернативными видами двигателей, в том числе электрическими.